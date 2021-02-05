Коронавирусом в Украине заразились 230 детей за сутки

По состоянию на утро пятницы, 5 февраля, в Украине официально подтверждено 1 237 169 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4923 – обнаружено за прошедшие сутки, при этом 230 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 23 387 человек (+158 за сутки), а 1 063 591 пациент (+8185 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), городе Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.

Проведено тестирований за сутки – 43 137 (в частности методом ПЦР – 25 667, методом ИФА – 17 470).

г. Киев – 321 случай;

Винницкая область – 271 случай;

Волынская область – 127 случаев;

Днепропетровская область – 287 случаев;

Донецкая область – 146 случаев;

Житомирская область – 162 случая;

Закарпатская область – 209 случаев;

Запорожская область – 334 случая;

Ивано-Франковская область – 433 случая;

Киевская область – 272 случая;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 39 случаев;

Львовская область – 406 случаев;

Николаевская область – 160 случаев;

Одесская область – 157 случаев;

Полтавская область – 173 случая;

Ривненская область – 163 случая;

Сумская область – 81 случай;

Тернопольская область – 174 случая;

Харьковская область – 190 случаев;

Херсонская область – 47 случаев;

Хмельницкая область – 231 случай;

Черкасская область – 144 случая;

Черновицкая область – 270 случаев;

Черниговская область – 101 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов назвал дату старта вакцинации против COVID-19 в Украине. Она начнется в середине февраля.