Коронавирусом в Украине заболели более 17 тысяч за сутки, скончались почти 300
По состоянию на утро субботы, 27 марта, в Украине официально подтверждено 1 632 131 случай коронавирусной инфекции. Из них 17 424 – обнаружены за прошедшие сутки, 752 – дети, а 420 зараженных – медики.
От COVID-19 в стране умер уже 31 751 человек (+290 за сутки), а 1 297 282 пациента (+7124 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Он уточнил, что госпитализировали 4 747 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и городе Киев (1226).
Проведено тестирований за сутки – 123 500 (в частности методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев – 1226 случаев / 1650 прививок;
Винницкая область – 724 случая / 830 прививок;
Волынская область – 370 случаев / 280 прививок;
Днепропетровская область – 1171 случай / 1320 прививок;
Донецкая область – 802 случая / 770 прививок;
Житомирская область – 813 случаев / 690 прививок;
Закарпатская – 353 случая / 420 прививок;
Запорожская область – 599 случаев / 590 прививок;
Ивано-Франковская область – 373 случая / 629 прививок;
Киевская область – 1273 случая / 1170 прививок;
Кировоградская область – 172 случая / 460 прививок;
Луганская область – 167 случаев / 340 прививок;
Львовская область – 1407 случаев / 1060 прививок;
Николаевская область – 454 случая / 600 прививок;
Одесская область – 1282 случая / 400 прививок;
Полтавская область – 673 случая / 700 прививок;
Ривненская область – 553 случая / 650 прививок;
Сумская область – 567 случаев / 1080 прививок;
Тернопольская область – 628 случаев / 590 прививок;
Харьковская область – 1132 случая / 390 прививок;
Херсонская область – 174 случая / 1190 прививок;
Хмельницкая область – 822 случая / 640 прививок;
Черкасская область – 548 случаев / 710 прививок;
Черновицкая область – 516 случаев / 270 прививок;
Черниговская область – 625 случаев / 510 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Хмельницком и Тернополе усилят карантинные мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее "красную" зону ввели в Черкасской и Николаевской областях.