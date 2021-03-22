Коронавирусом в Украине заболели более 7 тысяч за сутки

Карина Бондаренко Общество 08:01, 22.03.2021 Обновлено: 14:10, 22.03.2021

По состоянию на утро понедельника, 22 марта, в Украине официально подтверждено 1 554 256 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7893 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 30 098 человек (+157 за сутки), а 1 260 842​​​​​​ пациента (+2 993 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Коронавирус в Украине по состоянию на 22 марта.
covid19.rnbo.gov.ua
Ежедневный прирост больных в Украине.
covid19.rnbo.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook уточнил, что за последние 24 часа заболели 413 детей и 161 медработник.

Проведено тестирований за сутки – 34 129 (в частности методом ПЦР – 21 611, методом ИФА – 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 100).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), в Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 349 случаев;

  • Винницкая область – 513 случаев;

  • Волынская область – 186 случаев;

  • Днепропетровская область – 455 случаев;

  • Донецкая область – 210 случаев;

  • Житомирская область – 580 случаев;

  • Закарпатская – 289 случаев;

  • Запорожская область – 189 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 241 случай;

  • Киевская область – 557 случаев;

  • Кировоградская область – 4 случая;

  • Луганская область – 17 случаев;

  • Львовская область – 937 случаев;

  • Николаевская область – 301 случай;

  • Одесская область – 745 случаев;

  • Полтавская область – 130 случаев;

  • Ривненская область – 125 случаев;

  • Сумская область – 289 случаев;

  • Тернопольская область – 276 случаев;

  • Харьковская область – 456 случаев;

  • Херсонская область – 86 случаев;

  • Хмельницкая область – 198 случаев;

  • Черкасская область – 247 случаев;

  • Черновицкая область – 384 случая;

  • Черниговская область – 129 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 21 марта Украина оказалась на пятом месте в Европе и на девятом месте в мире по распространению коронавируса.

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