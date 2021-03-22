Коронавирусом в Украине заболели более 7 тысяч за сутки
По состоянию на утро понедельника, 22 марта, в Украине официально подтверждено 1 554 256 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7893 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 30 098 человек (+157 за сутки), а 1 260 842 пациента (+2 993 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook уточнил, что за последние 24 часа заболели 413 детей и 161 медработник.
Проведено тестирований за сутки – 34 129 (в частности методом ПЦР – 21 611, методом ИФА – 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 100).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), в Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 349 случаев;
Винницкая область – 513 случаев;
Волынская область – 186 случаев;
Днепропетровская область – 455 случаев;
Донецкая область – 210 случаев;
Житомирская область – 580 случаев;
Закарпатская – 289 случаев;
Запорожская область – 189 случаев;
Ивано-Франковская область – 241 случай;
Киевская область – 557 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 17 случаев;
Львовская область – 937 случаев;
Николаевская область – 301 случай;
Одесская область – 745 случаев;
Полтавская область – 130 случаев;
Ривненская область – 125 случаев;
Сумская область – 289 случаев;
Тернопольская область – 276 случаев;
Харьковская область – 456 случаев;
Херсонская область – 86 случаев;
Хмельницкая область – 198 случаев;
Черкасская область – 247 случаев;
Черновицкая область – 384 случая;
Черниговская область – 129 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 21 марта Украина оказалась на пятом месте в Европе и на девятом месте в мире по распространению коронавируса.