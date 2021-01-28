Коронавирус в Украине перешел черту в 1,2 млн: статистика на 28 января

В Украине от коронавируса за сутки выздоровели 11 946 человек, при этом было диагностировано 5529 новых заражений. На утро 28 января количество всех случаев достигло 1 206 412.

От осложнений болезни умер 22 351 гражданин (+149), а выздороветь в целом удалось 992 031. Такие статистические данные опубликовал в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, обновил их и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали на Львовщине – 454, в Киеве – 396, Харьковской области – 313, Николаевской – 308 и Днепропетровской (296) областях. Заболели еще 248 детей и 236 медицинских работников. Кроме этого, за прошедшие сутки был госпитализирован 1941 больной.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 396 случаев;

Винницкая область – 255 случаев;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 296 случаев;

Донецкая область – 201 случай;

Житомирская область – 263 случая;

Закарпатская область – 247 случаев;

Запорожская область – 249 случаев;

Ивано-Франковская область – 262 случая;

Киевская область – 163 случая;

Кировоградская область – 45 случаев;

Луганская область – 105 случаев;

Львовская область – 454 случая;

Николаевская область – 308 случаев;

Одесская область – 171 случай;

Полтавская область – 151 случай;

Ривненская область – 172 случая;

Сумская область – 175 случаев;

Тернопольская область – 213 случаев;

Харьковская область – 313 случаев;

Херсонская область – 102 случая;

Хмельницкая область – 242 случая;

Черкасская область – 103 случая;

Черновицкая область – 285 случаев;

Черниговская область – 199 случаев.

Отметим, что информация от Минздрава не содержит данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.

В течение последних суток в Украине провели 48 736 тестирований на выявление COVID-19 – 28 627 методом ПЦР и 20 109 методом ИФА. В целом – 6 184 320 ПЦР-тестирований.

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