Коронавирус в Украине перешел черту в 1,2 млн: статистика на 28 января
В Украине от коронавируса за сутки выздоровели 11 946 человек, при этом было диагностировано 5529 новых заражений. На утро 28 января количество всех случаев достигло 1 206 412.
От осложнений болезни умер 22 351 гражданин (+149), а выздороветь в целом удалось 992 031. Такие статистические данные опубликовал в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, обновил их и сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали на Львовщине – 454, в Киеве – 396, Харьковской области – 313, Николаевской – 308 и Днепропетровской (296) областях. Заболели еще 248 детей и 236 медицинских работников. Кроме этого, за прошедшие сутки был госпитализирован 1941 больной.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки:
г. Киев – 396 случаев;
Винницкая область – 255 случаев;
Волынская область – 159 случаев;
Днепропетровская область – 296 случаев;
Донецкая область – 201 случай;
Житомирская область – 263 случая;
Закарпатская область – 247 случаев;
Запорожская область – 249 случаев;
Ивано-Франковская область – 262 случая;
Киевская область – 163 случая;
Кировоградская область – 45 случаев;
Луганская область – 105 случаев;
Львовская область – 454 случая;
Николаевская область – 308 случаев;
Одесская область – 171 случай;
Полтавская область – 151 случай;
Ривненская область – 172 случая;
Сумская область – 175 случаев;
Тернопольская область – 213 случаев;
Харьковская область – 313 случаев;
Херсонская область – 102 случая;
Хмельницкая область – 242 случая;
Черкасская область – 103 случая;
Черновицкая область – 285 случаев;
Черниговская область – 199 случаев.
Отметим, что информация от Минздрава не содержит данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и Крыма.
В течение последних суток в Украине провели 48 736 тестирований на выявление COVID-19 – 28 627 методом ПЦР и 20 109 методом ИФА. В целом – 6 184 320 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
военный эпидемиолог Сергей Кравченко назвал одну из главных причин смертей от COVID-19 в Украине.
Главный санврач Виктор Ляшко пообещал украинцам доступную вакцинацию против коронавируса и паспорта о прививках.
Со своей стороны инфекционист Ольга Голубовская говорит, что вакцина может не сработать против штамма COVID-19, который способен уклоняться от иммунитета.
О том, почему в Украине еще с ноября 2020-го резко снизилась заболеваемость COVID-19 и что об этом думают врачи, – читайте в нашем материале.