С сентября начало нарастать количество больных с тяжелыми формами заболевания коронавируса, трудно поддающиеся терапии, изменилась длительность течения болезни.

Сейчас новое течение, абсолютно другое. Заболевание очень сильно поменялось, стало еще более непредсказуемым и длительным. Если раньше мы говорили больным, что давайте до конца 14-го дня доживем, потом должно становиться легче, то сейчас ничего подобного – ухудшение может быть и на третьей неделе, и на четвертой. Причем абсолютно внезапное. Иногда больных даже готовим на выписку, а они за ночь сильно десатурируют (падает насыщенность крови кислородом. – Ред.) и приходится опять все сначала. Также стало много внезапных смертей.

Поступают тяжелые 30-летние пациенты, такие тяжелые, что просто очень. Заболевание очень страшное и нам с вами еще нужно продержаться хотя бы до конца года.

Все-таки у меня большое подозрение, что какие-то такие штаммы у нас уже циркулируют, просто на сегодняшний день мы их не можем обнаружить. Собственно говоря, как мы и не обнаружили своего нулевого пациента, но я об этом даже не мечтала. Когда нет санслужбы, это сделать невозможно. Первые пациенты, и мы в клинике это видели, появились ранее официально обнаруженного больного.

Активная вакцинация, конечно, поможет приостановить распространение болезни, а вот остановить… У инфекционной патологии нет стоп-крана, но естественным путем будет формироваться иммунная система. Плюс есть естественные закономерности развития эпидемий и пандемий. Ослабление должно случиться не раньше 2022-го года.

Когда осенью я говорила, что наша задача дожить до апреля, то имела ввиду, что в летнее и теплое время года коронавирусы должны снижать свою агрессивность. Это не их сезон. Но в целом вирус не поддается никаким прогнозам, они не сбываются. Он точно не исчезнет из нашей жизни, просто не будет таким агрессивным.

Не заболеть вряд ли получится, исключая людей, которые имеют какие-то генетические факторы. Они не то что предотвращают инфицирование, оно у них просто не развивается.

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