Коронавирус насчитывает уже 12 тысяч мутаций, – Ляшко

Борис Бондарь Общество 15:25, 31.12.2020 Обновлено: 15:40, 31.12.2020

Коронавирус с момента появления и фиксации в Ухане имеет уже 12 тысяч мутаций.

Об этом сказал в интервью "Фактам" главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Для борьбы с новым штаммом коронавируса, который впервые обнаружили в Великобритании, необходимо придерживаться противоэпидемиологических норм и не паниковать.

"Есть четкие прописные истины: правильно носить маску, то есть чтобы она прикрывала нос и рот, воздержаться от дополнительных социальных контактов и часто мыть руки. И тогда вам будет без разницы, какой штамм циркулирует", – пояснил Ляшко.

Он также добавил, что задача эпидемиологов – отслеживать штаммы и адекватно на них реагировать. Это можно осуществлять как противоэпидемиологическими средствами, так и иммунной профилактикой.

Напомним, врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров, который заявил, что зафиксировал первого пациента в Украине с новым штаммом коронавируса, объяснил, чем этот мутант отличается от привычного COVID-19.

Медик также поделился своими прогнозами относительно развития эпидемии в Украине.

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