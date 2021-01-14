Ляшко рассказал, как в Украине ищут "британский" штамм COVID-19

На территории Украины пока не зафиксировали распространения "британского" штамма COVID-19. Чтобы его отследить, образцы будут направлять в лабораторию в Германии.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что в Минздраве изучают этот вопрос.

Ляшко пояснил, что подтвердить или опровергнуть наличие коронавируса-мутанта в Украине может лаборатория Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в клинике "Шарите" в ФРГ.

"Сейчас мы отправляем в лабораторию... 200 новых изолятов вируса. До сих пор этого штамма в Украине не обнаружено", – сказал санитарный врач.

По его словам, мутация COVID-19, в частности, может повлиять на реализацию запланированных карантинных мероприятий.

"Возьмем пример Великобритании, которая пошла на карантин еще до того, как мы ушли на карантин выходного дня. Они планировали открыться 2 декабря, чтобы отпраздновать новогодние и рождественские праздники, которые в них начинаются 25 декабря, и отпраздновать без карантина, но они рассматривали возможность второго повторного локдауна.

Как показала потом практика, они вышли из карантина без снижения заболеваемости. Причиной было появление нового штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, это привело к вспышке", – сказал Ляшко.

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