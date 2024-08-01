Конверт надежды: как стать донором костного мозга в Украине и спасти чью-то жизнь

Даже один конверт может изменить все для пациента, который болеет раком крови. Совместный проект Украинского реестра доноров костного мозга и "Новой почты" помогает спасать жизнь, даря людям надежду. И все это происходит благодаря доставке обычного бумажного конверта.

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Каждые 35 секунд в мире и каждые 60 минут в Украине звучит диагноз – рак крови. Половина пациентов – дети. Для тех, кто столкнулся с этой болезнью, трансплантация костного мозга часто является последним шансом на спасение. Но без донора она невозможна.

Роль доноров костного мозга

Донор – это человек, на 100% совпадающий по ДНК с пациентом, генетический близнец. Сегодня на 8 млрд человек на планете известно только 50 млн таких комбинаций. Поэтому каждый донор – вес золота!

В Украине регистр доноров костного мозга действует с 2018 года. Его создание сразу поддержала компания "Новая почта" и взяла на себя доставку тест-наборов. Это – основной метод наполнения реестра. За 6 лет было отправлено 14 тысяч конвертов и в каждом из них – шанс на новую жизнь для человека, страдающего раком крови.

Украинский реестр доноров костного мозга зарегистрировал почти 13 тысяч потенциальных доноров и нашел спасателей для 141 пациента. 3 2020 благодаря существованию реестра, украинские пациенты могут получать необходимую помощь дома, не выезжая за границу для дорогостоящего лечения.

Почему нужны новые доноры

Чтобы найти спасателей для всех украинских пациентов, нужно зарегистрировать 1000000 доноров к 2032 году. А ожидание совпадения ДНК может длиться как месяцы, так и годы.

Например, 27-летний Богдан из Черкасской ждал своего донора 15 лет. Парень объездил многие страны в поисках спасения, но совместного донора не было ни в одной стране мира. Только в 2024 году только зарегистрировавшаяся американка подошла Богдану как донор и без сомнения подарила свои клетки украинскому пациенту. Чтобы привезти клетки есть 72 часа с момента донации и, несмотря на трудности логистики, все удалось. Богдану сделали трансплантацию, теперь у парня свой второй День рождения.

Мы приглашаем всех сознательных украинцев присоединяться к важной инициативе. Это просто. Ведь 350 мл вашей крови могут спасти жизнь, – говорят в "Новой почте".

Как стать донором и как происходит донация

Для регистрации нужно:

Заполнить анкету на сайте ubmdr.org Получить конверт в ближайшем отделении "Новой почты" Сделать мазок с внутренней стороны щеки Отправить конверт для типирования ДНК, доставку Новая почта осуществляет за свой счет

Дальше вас будет ждать период ожидания и если вам позвонят из реестра и предложат спасти жизнь человека с раком крови, то это действительно чудо.

Процесс донорства:

Опрос по телефону Вам нужно будет прийти в лабораторию вашего города для сдачи анализа крови Вас пригласят для полного обследования в больницу "Охматдет" После того, как будет определено, что все анализы в норме, и донорство не несет вреда в первую очередь самому донору, вас пригласят на донацию.

В 80% случаев донация костного мозга (гемопоэтических стволовых клеток) происходит так: вам ставят катетер, отфильтровывающий стволовые клетки, а кровь возвращает обратно. Эта процедура длится 3-5 часов. Второй вид донации – донация костного мозга из тазовой кости, которая происходит под наркозом и длится до 60 минут. Сразу после донации вы сможете вернуться домой с осознанием, что вы подарили кому-то шанс на жизнь.

К примеру, трехлетней Мелании. Жизнь ее семьи изменилась навсегда, когда родители узнали о недостаточности у девочки костного мозга. "Нам сразу сказали о трансплантации. Это дало надежду, несмотря на страх", – вспоминает мама.

Для Мелании нашли спасителя в реестре и в мае девочке сделали трансплантацию. Теперь она мужественно переносит лечение.

Что важно знать донорам

Донорство костного мозга бесплатно и анонимно. Доставку тест-наборов за свой счет делает Новая почта. Регистрация потенциального донора покрывает UBMDR и взносы благотворителей.

Это не только помощь тем, кто сейчас ждет спасения, но и инвестиция в здоровье нации. Присоединяйтесь к большому движению сознательных доноров.