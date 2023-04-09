"Контрнаступление – это самоубийство": названы главные фейки мировых СМИ об Украине за неделю

Действие российской пропаганды распространяется за пределы государства-агрессора. Некоторые мировые СМИ продолжают публиковать фейки и манипуляции о войне в Украине, подыгрывая агрессивной политике РФ.

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Такие статьи выходили и в течение текущей недели (3-9 апреля). Ложь и перекручивание фактов разоблачил Центр противодействия дезинформации. О том, какие основные фейки в этот период продвигали западные медиа, он сообщил на странице в Facebook.

Темы публикаций с явными признаками пропаганды были следующими:

– международный ордер на арест диктатора Владимира Путина "усложняет попытки прекратить войну путем мирных переговоров";

– президент Украины Владимир Зеленский "уничтожает религиозную свободу, сговариваясь с нацистами";

– США и страны Запада, отправляя оружие в Украину, "усложняют ситуацию";

– "чрезмерные" украинские запросы относительно оружия "создают вызов" для военного производства разных стран, "что заставляет их задуматься, стоит ли и дальше усиливать помощь";

– Украина является территорией, на которой необходима "денацификация" из-за "откровенно неонацистского характера нынешнего украинского государства и его власти";

– будущее контрнаступление Украины – "самоубийственно и не имеет шансов на успех";

– Украина может выиграть наступательную битву, "но все равно в результате проиграть войну".

В ЦПД не уточнили, какие именно издания писали вышеуказанные материалы и помогали России в информационной войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно немецкое издание Bild разгромило бред экс-президента России Дмитрия Медведева и указало на его неспособность ясно мыслить. "Домашняя собачка Путина Медведев снова лает и рычит", – написали журналисты из ФРГ.

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