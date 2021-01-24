Ситуация с коронавирусом в Украине неуправляемая, власть ошиблась с тактикой, – эпидемиолог

Ситуация с коронавирусом в Украине неуправляема, интенсивность распространения COVID-19 "зашкаливает". Еще с самого начала эпидемии следовало госпитализировать всех, у кого была реальная угроза заразиться COVID-19.

Такое заявление в блиц-интервью OBOZREVATEL сделал военный эпидемиолог Сергей Кравченко. По его словам, в сложившейся ситуации правительству следует вспомнить нормы действующего законодательства в сфере защиты населения от инфекционных болезней и четко придерживаться его, в частности, организовать госпитализацию контактных лиц.

"В настоящее время у нас ситуация неуправляемая, потому что еще в начале, в прошлом году, государство избрало ошибочную тактику и стратегию. Фактически они способствовали распространению болезни по территории Украины. В настоящее время, когда у нас интенсивность распространения болезни уже зашкаливает, она распространилась на всю страну, каждый регион, трудно что-то делать", – заявил медик.

В то же время Кравченко отметил, что властям следует просто соблюдать тематическое действующее законодательство, а именно – Закон Украины "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и постановление правительства о санитарной защите территории.

В них, в частности, говорится о мерах, которые следует принимать на уровне государства в случае эпидемии особо опасной инфекции.

"Идентификация подозрительных случаев болезни, локализация, диагностика, передача на лечение, отслеживание контактов первого уровня, помещение их в изоляцию. Законодательством определено, что все категории пациентов – и подозрительный случай, и вероятный случай, и подтвержденный случай, и случай носительства, и контактные лица – должны быть госпитализированы", – пояснил медик.

Как писал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что увеличение объемов тестирования на коронавирус не будет иметь смысла, если не будет проводиться работа с контактными лицами.