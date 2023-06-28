Конституция должна стать планом действий для украинцев, – Порошенко

Петр Порошенко в День Конституции призвал воспринимать ее как план действий для достижения общей для всех украинцев стратегической цели – европейского и евроатлантического будущего.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Мы часто воспринимаем Конституцию как список прав и свобод, обязанностей и полномочий, как декларацию наших намерений и мечтаний. А давайте попробуем посмотреть на Конституцию как на план действий", – предлагает Порошенко.

Петр Порошенко задает вопрос, что означает европейская идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины?

"Это значит, что все ветви власти, от которых это зависит, должны выполнить свои конституционные обязанности и обеспечить начало переговоров о вступлении в Европейский Союз уже в этом году. Это значит, что все ветви власти — президент, верховная рада, кабинет министров и другие должны делать все, чтобы Украина как можно быстрее сняла все вопросы западных союзников, которые мешают нам двигаться в НАТО. Борьба с коррупцией, электронное декларирование, децентрализация, закон о независимом отборе Судей КСУ", – заметил Порошенко.

Пятый президент считает, что нужно также задуматься, над такими важными вопросами, что означает ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущим, нынешним и грядущими поколениями за будущее Украины? Что значит укрепление гражданского согласия на земле Украины?

"Это значит, что мы должны держать внутреннее единство и сделать все от нас возможное и невозможное, чтобы сохранить государство, изгнать врага с нашей земли и победить. Вот об этом говорит нам наша Конституция. Это наш план, наш указатель, наш Основной Закон" ", – подчеркивает Петр Порошенко.