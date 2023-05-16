Сейчас много звучит заявлений, возгласов, интерпретаций о близкой победе и конце войны.

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О завершении войны мечтают наши иностранные партнеры, граждане Украины, уверен, что и некий мобик из РФ сейчас мечтает о конце войны, сидя в окопе под шквальным огнем.

Далее текст на языке оригинала.

Економісти мріють, міжнародні корпорації, місцевий бізнес... Війна нікому невигідна...

Проблема в тому, що "кінець війни" та "перемога" не обов'язково є тотожними.

Можна отримати Перемогу та не завершити Війну або завершити Війну, але не отримати Перемогу.

Що є Перемогою для росіян? Знищення української нації, відновлення Радянського союзу під виглядом Союзної держави. Вони цього досягли? Ні. Отже кінець війни для них буде не Перемогою, а програшом, або паузою перед наступною війною.

Що є Перемогою для України? Це відновлення територіальної цілісності, можно пропустити вступ до НАТО та ЄС, то наступне. Отже кінець війни без відновлення територій теж не є Перемогою, а тільки заморожуванням конфлікту, до наступної війни чи розпаду РФ, коли можна буде взяти реванш.

Це все на роки. Дай Боже, аби ми знайшли прийнятну форму існування "ні війни, ні миру", аби відновитись та набрати потужностей. Але я її зараз не бачу.

Тому повторюся зі своїх багаторічних постів:

Налаштовуйтесь на марафон, а не на спринт.

P.S. Картинка створена штучним інтелектом на запит: ні війни, ні миру.