Конечная цель вторжения Путина в Украину - это освободить Украину от Народа Украины. Или коротко - Геноцид! Геноцид граждан всех национальностей! Так как бомбы, "Грады", "Искандеры" и "Калибры" не разбирают, кого убивать - украинцев, русских, белорусов, евреев, крымских татар, венгров, румын.

Запад должен предоставить нам любое оружие, кроме ядерного! Без промедления - немедленно!

Без оплаты! Потому что мы воюем не только за нашу, но и за вашу свободу! Мы понимаем, что вы не готовы сделать над территорией Украины бесполётную зону. Это прямая война с РФ, к который вы пока не готовы. Тогда дайте нам современные системы ПВО, способные сбивать все типы самолётов и крылатых ракет! Доставьте их военно-транспортными самолётами на военные аэродромы в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию.

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Затем сопроводите их до границы с Украиной под прикрытием своих систем ПВО и передайте их ВСУ. Немедленно, по сокращённой процедуре, обучите наших офицеров пользоваться современными западными системами ПВО! Иначе, если русские получат полное превосходят в воздухе - нам будет значительно труднее защитить вашу и нашу свободу. Не медлите! Каждый день! Каждый час на счету!

Танки и БТР нам не нужны. У нас достаточно трофейных.