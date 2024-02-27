Композитор Шлябанская рассказала о саунд-инсталляции выставки 'Голоса' в мультимедийном пространстве музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В Музее истории города Киев работает выставка "Голоса", открывшая мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с арт-инсталляцией от GOGOLFEST. Благодаря эффекту присутствия экспозиция раскрывает глубину и силу историй украинцев о войне.

Саунд-инсталляцию с объемным пятиканальным звуком для выставки написала Яна Шлябанская – украинская композитор и саунд-художница, автор современной академической музыки, музыки для театральных и танцевальных постановок, электроакустической музыки и звуковых инсталляций. Яна создала музыку для более 30 проектов, представленных в 15 странах мира, является лауреаткой ряда престижных премий.

"Работа над проектом началась со знакомства с архивом Музея "Голоса Мирных". Я часами слушала – сначала видео, аудиозаписи голосов. Я работаю со звуком, поэтому обращала внимание не только на то, что рассказывают люди, но и на то, как они это делают. Многие истории тяжелы, особенно те, в которых речь идет о потере самых родных. Заметила, как люди, переживающие страшные вещи, находят что-то светлое, определенное сопротивление, чтобы продолжать свой путь", – рассказывает Яна.

Во время работы над саунд-инсталляцией для выставки "Голоса" у нее возникла идея сделать пространственную текстуру из голосов, когда сквозь многозвучие "пробиваются" отдельные фразы. В конце концов, эти голоса превращаются в огромное облако, которое поглощает слушателя.

"Облако голосов – это очень сильная метафора. Записаны тонны рассказов, люди наперебой рассказывают о своей боли. Ее настолько много, что если собрать все истории, пространство будет дрожать", – говорит Яна.

И добавляет, что голос для нее – это самое сокровенное отражение человеческой души. Следовательно, работать с голосом было очень трепетно и ответственно.

Композитор уверена: украинцам очень важно не только создавать художественные проекты о войне, но и присутствовать в европейском пространстве, рассказывать иностранцам о событиях в Украине, быть в определенном смысле послом своего государства.

"Это очень важная миссия – быть носителем украинской культуры, истории, историй о войне на своем месте. Внимание к Украине сейчас необходимо. В частности, и через музыку мы делаем проекты, чтобы сделать украинцев более видимыми в мире", – подчеркивает Яна.

Выставка "Голоса" открыта для посетителей до 26 апреля 2024 года в Музее истории города Киев по адресу: Богдана Хмельницкого, 7.