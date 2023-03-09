Компания Торговый дом 'АВ' возрождает легендарный Бренд – водка Украинка

История бренда водки "Украинка" началась ещё в 2006 году и позиционировалась командой авторов-создателей, как сильный национальный символ Украины, визитная карточка для зарубежных рынков. Подобные водки-символы есть у разных стран, например: у финов – водка Финляндия, у датчан – Danzka, рассказывает собственник дистрибьюционной компании Торгового дома "АВ" Феликс Борисович Черток.

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В те годы Украина и товары из Украины ещё не были на слуху и не пользовались популярностью в Мире, ровно как и сами украинские потребители не отличались патриотизмом к национальным товарам и по причине низких продаж, производство ТМ было прекращено.

Водка Украинка – возрождение украинских продуктов с национальной символикой

Однако в 2022 году всё изменилось. С новой силой пробудилась потребность украинцев в ярких и сильных национальных символах и продуктах, которыми можно по-настоящему гордиться, а зарубежные дистрибьюторы алкоголя начали проявлять большой интерес к украинским продуктам с национальной символикой.

Это и побудило компанию Торговый дом "АВ" (ТД АВ) возродить производство водки Украинки, чтобы сильный бренд с национальным колоритом высокого качества занял своё достойное место на украинском рынке и стал широко известен во всём мире!

Где потребители могут купить водку Украинка

На время написания статьи, ТМ водка Украинка уже доступна к продаже в 20 000 магазинах Украины и продается в 11 странах по всему миру.