Компании-партнеры Виробник.ua рассказали, почему присоединились к проекту: качество продукции и доверие – главное

За год существования украинского проекта Виробник.ua к нему присоединились крупные бренды, в том числе международные.

О сотрудничестве с проектом представители крупнейших компаний рассказали в материале НВ.ua. Все они отмечали, что разделяют ценности Виробник.ua, и в первую очередь доверие потребителей и прозрачность производства.

"Мы ежедневно поставляем свежее украинское молоко на полки магазинов и супермаркетов. Качество и безопасность продукции – основной критерий деятельности нашей компании. Но все чаще от потребителей мы можем слышать, что натурального молока, масла в магазинах больше нет. К таким выводам покупатели приходят из-за засилья фальсификата. В итоге из-за недобросовестных производителей страдают ответственные молочные компании. Наша компания всегда выступала за прозрачное производство", – рассказал генеральный директор ТОВ "Молочная компания "Волошкове поле" Андрей Табалов.

Видео дня

"Верю, что придет время и благодаря проекту Виробник.ua все производители станут открытыми, а те, кто не захотят выходить из тени, просто исчезнут с магазинных полок. Надеюсь, что и на государственном уровне эта инициатива найдет поддержку", – сообщил Табалов.

Сотрудничество с брендом "Волошкове поле" прокомментировал и создатель проекта Виробник.ua Виталий Ермак, поскольку с ним сервис совершил небольшую революцию, выполнив то, что просили пользователи.

"Наше последнее достижение: в сотрудничестве с компанией "Волошкове поле" мы показали не только процесс производства молочных продуктов бренда, но и фермы, где появляется молоко, мы показали и коров, и условия, в которых они содержатся. Это был запрос от наших пользователей. Это полный цикл производства и исчерпывающая информация о продукте для украинцев, которые хотят точно знать, что они кушают", – отметил Ермак.

Важным сигналом о правильности направления деятельности проекта стало присоединение к нему международного гиганта – компании Danone.

"Мы верим в то, что наши бренды встроены в жизнь наших потребителей и играют в ней определенную роль, большую, чем просто продукты питания, и это уже отношения, которые без доверия выстроить невозможно. Открытость – базис доверия, а проект Виробник.ua помогает нам этот базис выстраивать. Ведь понятные, прозрачные условия производства, ответственность и информативность упаковки, постоянный диалог в социальных сетях, куда можно обратиться в любой момент, – это и есть забота о потребителе, которую мы ставим во главу угла всего, что делаем", – заявил Андрей Полуектов, маркетинг-директор компании Данон в Украине.

А вот первенцем проекта стала Корпорация "Биосфера", которая по воле случая показала украинцам, как производятся подгузники, став первым в Украине участником Виробник.ua.

"Мы хотим показать и доказать, что качество нашей продукции – не пустые слова и не маркетинговые уловки для стимуляции продаж. Все наше производство открыто и прозрачно. Мы готовы показывать потребителю, из какого сырья, на каких заводах, с помощью каких технологий появляется наш качественный продукт. Концепция открытости Виробник.ua совпадает с ценностями и миссией Корпорации "Биосфера", ведь одна из наших главных целей – доверие", – сообщил Александр Лавров, генеральный менеджер бизнес-направления Нygiene корпорации "Биосфера".

Виробник.ua – это видеосервис национального уровня, который позволяет увидеть своими глазами, как производятся продукты питания. Команда проекта – профессиональные журналисты, эксперты в области защиты прав потребителей и активисты. На продуктах производителей, которые присоединились к проекту, стал появляться специальный QR-код, как, например, на питьевых йогуртах Danone. Просканировав его с помощью смартфона, можно посмотреть видео с производства этого продукта. Также видео производств продуктов можно смотреть на сайте Виробник.ua. Количество брендов, подключенных к проекту, растет. Проект является членом Американской торговой палаты.