Комитет ВР еще не начал голосовать за правки в законопроект о мобилизации, – Гончаренко

Комитет по национальной безопасности и обороне Верховной Рады до сих пор не начал рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации. Хотя срок подачи правок истек 21 февраля.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, подано более 4 тысяч правок.

"Идут только обсуждения вопросов по блокам. А непосредственно к рассмотрению правок перейдут ТОЛЬКО на следующей неделе", – написал нардеп.

Гончаренко добавил, что на этой неделе должно было состояться заседание Рады, но его отменили.

"Ну есть вместо того, чтобы поработать, особенно когда есть куча насущных вопросов – отменяется заседание", – добавляет Гончаренко.

Напомним, правительственный законопроект о мобилизации был принят в первом чтении.