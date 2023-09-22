Комитет ВР дожал Кабмин о подзаконных актах для доплат военным, – Геращенко

Рабочей группе Верховной Рады наконец удалось дожать Кабинет министров относительно подзаконных актов для выплат военным. Три месяца назад вступил в силу закон об увеличенных отпусках и доплатах военным, но из-за отсутствия подзаконных актов исполнение закона до сих пор тормозится.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Хорошие новости. Дожали правительство относительно подзаконных актов для выплат военным. Эта эпопея продолжается с июня, после принятия соответствующего закона ВР. Но до сих пор не было соответствующих постановлений и приказов. Минэкономики отчиталось, что решение есть. Надеюсь, уже в этом месяце срочники, курсанты, раненые получат выплаты, учитывая июнь-август. С инструкторами эпопея пока продолжается", – написала Геращенко.

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Она также рассказала, что состоялась встреча с ветеранскими ОО, в ходе которой обсудили законопроекты об УБД и социальной поддержке ветеранов.

"Я еще раз обратила внимание коллег на проблему Национального военного кладбища. Семьи погибших требуют, чтобы власти учли их позицию по вопросу определения места мемориала", – подчеркнула Геращенко.