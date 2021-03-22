Ситуация с COVID-19 в Украине угрожающая, пик будет через месяц, – академик НАН

Пик больных COVID-19 может быть примерно через месяц. Усиливать карантинные меры, даже вводить локдаун, в стране стоит на старте активного распространения инфекции с целью недопущения коллапса в медицинской системе.

Об этом OBOZREVATEL рассказал академик НАН и НАМН Украины, доктор биологических наук, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комисаренко, комментируя вопрос целесообразности введения более жестких противоэпидемических ограничений в некоторых регионах Украины.

"Я считаю, что ситуация угрожающая. Мы должны иметь четкую государственную позицию по этому поводу. Введение более строгих норм карантина, даже локдауна, должно быть в начале увеличения количества инфицирования людей, в начале увеличения распространения инфекции. Пик будет, думаю, не раньше, чем через месяц, может даже и позже. Но этот максимум может быть очень высоким, или умеренным. Сейчас мы делаем все для того, чтобы количество людей, которые будут инфицированы и заболеют, было как можно меньше", – пояснил академик НАН.

В Украине стремительно растет количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. УНИАН

Доктор биологических наук считает решение о введении жестких норм карантина своевременным и рациональным, ведь новые штаммы COVID-19 стремительно распространяются, в отличие от "классического варианта", который был ранее.

"Мы с вами являемся свидетелями того, что уже есть новые варианты вируса, которые более агрессивны и контагиозны, быстрее распространяются. Кроме того, есть свидетельства клиницистов, что и течение заболевания наблюдается более тяжелое, чем раньше. Сейчас в стране сложилась ситуация, что практически во всех областях рано или поздно будет увеличение количества инфицированных. Тогда может быть большая нагрузка на систему здравоохранения", – подчеркнул Комиссаренко.

Сами же люди, по словам специалиста, должны и в дальнейшем:

• соблюдать масочный режим, находясь в помещении;

• заботиться о личной гигиене (мыть и дезинфицировать руки);

• соблюдать физическое дистанцирование между людьми;

• проветривать помещения и обрабатывать рабочие поверхности;

• вакцинироваться против коронавируса, у кого есть такая в возможность.

"Вакцинация сейчас является единственным эффективным путем предотвращения инфицирования", – добавил председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 20 марта по 9 апреля включительно ввели жесткие карантинные мероприятия. Врачи поддерживают решение местной власти, подчеркивая что ситуация очень тяжелая.