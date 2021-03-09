Комик показал разницу между употреблением чая и кофе по утрам. Видео

Комик и блогер из Лос-Анджелеса, США, Мэтти Чамбор высмеял стереотипы о воздействии чая и кофе на организм человека по утрам.

Соответствующий видеоролик он опубликовал в TikTok. В первой части ролика он иронично продемонстрировал, как ведет себя человек, выпивший утром чая. Напиток представлен в виде персонажа, который без шума заходит в комнату к спящему и спокойно танцует под классическую музыку.

Затем Мэтти Чамбор показал, как в такой же ситуации чувствуют себя люди, которые предпочитают по утрам кофе. "Кофе" врывается без стука и будит человека под "тяжелый" рок. При этом блогер обратил внимание на побочный эффект напитка: он может то бодрить, то вновь делать человека сонливым.

Многие пользователи признались, что в случае с кофе узнали себя и задумались об отказе от этого напитка. "А потом кофе тащит тебя по полу в ванную", "Это как мама и папа будят ребенка", – шутят они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 29-летняя Тенси Арнет из Великобритании рассказала, как похудела на 46 килограммов благодаря отказу от кофе с сахаром. Теперь родственники девушки говорят, что она стала похожей на Меган Маркл.