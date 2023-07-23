Комбайнер на Хмельнитчине в поле нашел российскую ракету: видео

Российская война в Украине создала множество опасностей для жителей нашей страны. Кроме того, что оккупанты заминировали территории, люди находят и другие опасные предметы в самых разных местах.

Видео дня

Так, в Хмельницкой области, комбайнер случайно наткнулся на вражескую ракету. Он нашел ее в поле, когда молотил рапс. Соответствующее видео появилось в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Себе едешь, молотишь рапс... Вот наш перегружчик. Вот Санька, вот я. Тут комбайн и вот такая вот х*рня..." – говорит на видео водитель.

По его словам, в поле остался след от ракеты. Она вымяла рапс. Также от ракеты остался черный след.

Отметим, ранее в Херсонской области мужчина погиб, подорвавшись на российской взрывчатке. Он пытался перенести взрывное устройство в руках.

В этой области большинство территорий просто усеяны российскими минами, растяжками и боеприпасами. Поэтому местные жители должны быть максимально осторожны во избежание трагедии.

Также ранее в Херсонской области местный житель подорвался на мине, оставшейся на украинской земле от российских оккупантов. ЧП произошло утром 20 марта возле села Малая Александровка.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в деоккупированной Херсонской области на противотанковой мине взорвался гражданский автомобиль. 55-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте.