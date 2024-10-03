Командный пункт под землей: бригада 'Кара-Даг' получила укрытие от 'Стального фронта'

"Метинвест" от имени Стального Фронта Рината Ахметова изготовил и передал еще один командный пункт. В этот раз – для воинов 15 БрОП НГУ им. Героя Украины лейтенанта Богдана Завады, известной как "Кара-Даг".

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Об этом сообщила пресс-служба "Метинвест".

Шесть стальных бункеров установят таким образом, чтобы они образовали один мультифункциональный командный пункт. Подземный комплекс зданий будет служить нацгвардейцам на Донецком направлении, где сейчас ведутся ожесточенные бои.

Основная задача капсул из стали – это сохранение жизни и здоровья личного состава, выполняющего задачи на передней линии боевого столкновения. На базе бункеров оборудованы рабочие места, штаб для совещаний и быстрого реагирования, зоны отдыха, санитарно-бытовые помещения.

Командные пункты оснащены всеми необходимыми: мебелью, коммуникациями, спальными местами, душевыми и бойлерами, системами отопления, освещения и связи, местами для хранения оружия и электронной техникой. Это позволяет использовать подземный штаб не только как укрытие и место отдыха, но и рабочую зону.

"Личный состав нашей бригады выполняет задачи сейчас на Донецком направлении и потребностей немало. Эти укрытия очень удобны и современны, есть все необходимое для работы и обновления сил", – говорит заместитель командира бригады Евстахий Моспан.

"Метинвест" изготовил и передал защитникам Украины уже более 600 стальных капсул. Они служат и как "крыивки" для безопасности бойцов, и как мобильные укрытия для операторов дронов во время их работы. На их же основе обустроен первый в Украине подземный госпиталь на фронте.

Никто не имеет права уменьшать поддержку наших защитников, особенно на Донецком направлении, где сейчас самые тяжелые боевые действия. Наши стальные "крыивки" – действительно надежная и адаптированная к реалиям войны разработка, которая является сверхважным и надежным решением безопасности, обеспечивающим потребности воинов в полевых условиях. Более 600 юнитов мы уже передали на фронт по запросам военных и эта работа продолжается", – отметил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

"Стальной фронт" – это объединенная помощь от всех бизнесов Рината Ахметова. С начала полномасштабного вторжения общая помощь от бизнесмена составляет более 10 млрд грн. Весомую часть составляют собственные разработки для помощи силам обороны, которые проектирует и производит группа "Метинвест".