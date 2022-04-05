Коллаборант Евгений Мураев сбежал в Москву, Кремль хотел назначить его президентом Украины, - источники

В рамках проекта "Коллаборанты" журналисты будут публиковать фамилии и информацию о политиках, силовиках, журналистах, политтехнологах — всех, кто призывал к дружбе с Россией до войны, был в пророссийских партиях, заговаривал украинцев с экранов телевизоров, работал в пророссийских медиа, а сейчас перекрасился в патриота. Об этом сообщает Telegram-канал "Вертикаль".

"Ну и расскажем о тех, кто помогал россиянам после начала войны — священниках моспатриархата, силовиках, мэрах, простых девушках, ложившихся под русских и сдававших позиции ВСУ", - отмечает издание.

Первый в списке коллаборантов — Евгений Мураев

Пророссийский политик, который с 25 февраля находится в тени. На его телеканале "НАШ" все было заполнено "дружбой с РФ и поисками компромиссов". 25 февраля он написал о "капитуляции Украины". Но когда ВСУ начали гнать мразь русскую, это говно, по фамилии Мураев, исчезло.

Видео дня

По нашей информации, Мураев воспользовался помощью российских спецслужб и выехал в Россию через территорию Киевской области, которая была оккупирована на начало марта. По данным наших источников в разведке, Мураев рассматривался не просто возможным гауляйтером Харькова, если бы русским удалось его взять, а новым "президентом Украины" в случае захвата Киева. В Харькове у русских был другой фаворит по фамилии Добкин, о котором расскажем отдельно. Как и о тех, кто работал с этим коллаборантом, который сейчас стал "ярым патриотом Украины".

Наш источник сообщает, что Мураев в первой половине марта посетил Москву. Дальнейшая судьба коллаборанта — непонятна, как и реакция власти на его действия. Пока что всем не до него, хотя таких как Мураев нельзя оставлять в живых.