Блог | Кого мы должны благодарить за украинскую независимость
За украинскую независимость мы должны поблагодарить:
– поэтов-пророков, которые очертили идею украинской нации;
– украинских интеллектуалов и просветителей, создавших первые политические и общественные организации;
Далее текст на языке оригинала.
– першим українським капіталістам, які зрушили урбанізацію;
– державним діячам і воякам УНР, що вперше досягли незалежності;
– їхнім політичним супротивникам-самостійникам по всьому спектру, від анархістів до комуністів, завдяки яким імперія формально стала федерацією, отже, з'явилася УРСР;
– митцям Розстріляного відродження / Червоного ренесансу, що створили сучасну українську культуру;
– українським інженерам і вченим, що створили українську промисловість;
– українським націоналістам і воякам УПА, що втілили своїм життям мрію про свободу;
– українським командирам і бійцям Червоної армії, що звільнили нашу землю від нацизму;
– вчителям, митцям, журналістам, професорам, які не дали зів'яти мові й культурі у задушливій радянській атмосфері;
– дисидентам, які пронесли й зберегли українську мрію й візію через духовну пустелю совка;
– націонал-демократам (так тоді це називалося), які створили рух за незалежність;
– всім тим, хто брав участь у мітингах, "живому ланцюзі" та інших заходах 1989-91;
– першим діячам української держави, які почали її розбудову;
– українським підприємцям, що підняли економіку та створили її пострадянський шар;
– священикам Української православної церкви Київського патріархату / Православної церкви України та Української греко-католицької церкви;
– всім учасникам трьох українських Майданів, які зберегли нашу демократію;
– громадським активістам всіх поколінь, що навчили нас силі горизонтальних зв'язків;
– політикам й урядовцям, що реформами збільшили силу України й наблизили її до Європи;
– українським дипломатам, що зв'язали нас зі світом;
– воякам Збройних сил України та інших Сил оборони;
– волонтерам, які завжди були поруч;
– кожному і кожній з вас за стійкість суспільства, без якої нічого б не було.
Викиньте з цього ланцюжка одну ланку – і незалежності би не було.
Плетиво історії складне й нелінійне, але завдяки всім, хто був і є, ми сьогодні під власним прапором.
Шануймося.