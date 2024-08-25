За украинскую независимость мы должны поблагодарить:

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– поэтов-пророков, которые очертили идею украинской нации;

– украинских интеллектуалов и просветителей, создавших первые политические и общественные организации;

Далее текст на языке оригинала.

– першим українським капіталістам, які зрушили урбанізацію;

– державним діячам і воякам УНР, що вперше досягли незалежності;

– їхнім політичним супротивникам-самостійникам по всьому спектру, від анархістів до комуністів, завдяки яким імперія формально стала федерацією, отже, з'явилася УРСР;

– митцям Розстріляного відродження / Червоного ренесансу, що створили сучасну українську культуру;

– українським інженерам і вченим, що створили українську промисловість;

– українським націоналістам і воякам УПА, що втілили своїм життям мрію про свободу;

– українським командирам і бійцям Червоної армії, що звільнили нашу землю від нацизму;

– вчителям, митцям, журналістам, професорам, які не дали зів'яти мові й культурі у задушливій радянській атмосфері;

– дисидентам, які пронесли й зберегли українську мрію й візію через духовну пустелю совка;

– націонал-демократам (так тоді це називалося), які створили рух за незалежність;

– всім тим, хто брав участь у мітингах, "живому ланцюзі" та інших заходах 1989-91;

– першим діячам української держави, які почали її розбудову;

– українським підприємцям, що підняли економіку та створили її пострадянський шар;

– священикам Української православної церкви Київського патріархату / Православної церкви України та Української греко-католицької церкви;

– всім учасникам трьох українських Майданів, які зберегли нашу демократію;

– громадським активістам всіх поколінь, що навчили нас силі горизонтальних зв'язків;

– політикам й урядовцям, що реформами збільшили силу України й наблизили її до Європи;

– українським дипломатам, що зв'язали нас зі світом;

– воякам Збройних сил України та інших Сил оборони;

– волонтерам, які завжди були поруч;

– кожному і кожній з вас за стійкість суспільства, без якої нічого б не було.

Викиньте з цього ланцюжка одну ланку – і незалежності би не було.

Плетиво історії складне й нелінійне, але завдяки всім, хто був і є, ми сьогодні під власним прапором.

Шануймося.