Кого из украинских публичных лиц чаще всего цитируют российские пропагандисты: топ-40

В Украине провели исследование, которое показало, кого из украинских публичных лиц чаще всего цитируют пропагандистские издания государства-агрессора России. В топ-40 попали бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, народный депутат Марьяна Безуглая и другие.

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Исследование провела исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA. За период с 26 мая по 25 июня 2024 года было обработано 27 500 новостей на пяти наиболее посещаемых российских сайтах.

Первая девятка выглядит так:

– Олег Соскин – бывший советник Леонида Кучмы;

– Сергей Кривонос – генерал ВСУ в отставке;

– Олег Стариков – полковник СБУ в отставке;

– Марьяна Безуглая – депутат Верховной Рады Украины;

– Игорь Лапин – майор ВСУ в отставке;

– Борислав Береза – экс-депутат Верховной Рады;

– Алексей Гончаренко – депутат Верховной Рады Украины;

– Дарья Марчак – заместитель министра социальной политики;

– Алексей Кущ – украинский экономист и аналитик.

Первым в списке с рейтингом 21 449 оказался Олег Соскин (цифра рейтинга, как объяснили авторы исследования, означает потенциальный охват в 100 тысячах читателей, в соответствии с количеством публикаций и охватом СМИ.

Сергей Кривонос с рейтингом 14630 также часто попадает в российские новости, поскольку является острым критиком действующей власти.

Олег Стариков (рейтинг 11 600) делает разные противоречивые заявления, например, о приближении генеральной битвы российско-украинской войны.

Марьяна Безуглая с рейтингом 11 162 часто публично критикует власть Украины и военное командование, поэтому ее заявления мгновенно хватают пропагандисты государства-агрессора.

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин (имеющий рейтинг в исследовании 10 006 ), как отмечается в материале, является одним из лидеров украинского сегмента YouTube по количеству и охвату видео, остро критикующих фактически все, что связано с решениями военно-политического руководства страны.

Как пишут авторы исследования, его заявления часто касаются главы главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и используются Россией для внесения расколов в Силах обороны Украины.

Лапин был депутатом Совета VIII созыва. В 2014 году участвовал в АТО – командовал 2-й штурмовой ротой "Запад" 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" ВСУ, сформированной преимущественно из добровольцев Волыни.

Как сообщал OBOZ.UA, российская пропаганда запустила фейк о якобы покупке президентом Украины Владимиром Зеленским отеля-казино на Кипре – в непризнанном государстве "Турецкая республика Северного Кипра". Соглашение якобы было оформлено через фирму Film Heritage inc, зарегистрированную на первой леди Украины Елену Зеленскую.