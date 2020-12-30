Для чего нужно Украинское Государство?

Для того, чтобы Украинская Нация, (то есть "мертвые, живые и нерожденные" украинцы), не исчезла, а имела свое место в Божьем замысле, Жизнеописании Человечества, служила Добру, противостояла злу, делала простых украинцев счастливыми, пока они живут в этом грешном мире.

В принципе – все просто: Национальная украинская община, по воле Божьей, имеет право иметь свое суверенное государство, как и другие народы, страны, государства, империи не смеют навязывать свою волю. Право Украинцев иметь свое государство, как и у других народов, беспрекословно.

Итак, украинская нация зародилась тогда, когда первая капля красной украинской крови упала на черную украинскую землю. И сразу после того началась борьба за выживание и государственное самоутверждение нашего народа.

Этому процессу нациогенеза уже тысячи лет.

И поэтому наше Украинское восстание против желания Московской империи а очередной раз подчинить себе нашу Нацию и государство, разразившегося в 2013-14 годах, а затем Война за нашу Украинскую Независимость, что продолжается – это все извечная борьба за Украинское Самостоятельное Соборное Государство, по право Украинцев быть хозяевами своей судьбы на своей земле...

Наверное, именно поэтому, когда враг не может нас победить в открытом бою, он идет обманчивыми маневрами и приводит к власти в Украине тех, кто Государство не может и не хочет защитить, но и желает его беспощадно ограбить, а к тому же – максимально уменьшить количество украинцев на нашей земле. Конечно же, чтобы обеспечить этот жизненное пространство для интересов других народов, государств, империй.

Именно поэтому мы в Украине, имея Государство, имеем в нем неукраинскую по духу власть, которая, прикрываясь святым сине-желтым флагом и трезубцем, обслуживает интересы других народов. Именно поэтому они – те, что у власти, – уничтожают украинскую экономику и "средний класс"; последовательно подрывают национальную безопасность и оборону; добивают систему здравоохранения; вытирают ноги об украинскую науку и образование и т.д...

Наконец, имитация борьбы с пандемией коронавируса – это тоже способ влияния на численность нас, украинцев, в Украине...

Вы же, братья и сестры, уже слышали, что вакцинация наших сограждан начнется только в конце зимы? В то время, когда весь цивилизованный мир уже начал этот процесс.

И это только один яркий пример Войны против нас, украинцев.

Вот такая ситуация сложилась в Украине в конце 2020-го.

Но все так не будет!

Видим угрозы – объединяемся и противодействуем.

Наша сила – в нас самих!

Наша сила – в нашем народе!

Слава Украине!