Когда в Украину придет настоящее лето: синоптик назвал дату

Не по-весеннему жаркая солнечная погода настигнет украинцев уже на следующей неделе, с 12 мая.

Как рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло в своем интервью OBOZREVATEL, температура воздуха повысится и будет достигать +22..+27 градусов.

"Колебание температур будет зависеть от регионов Украины, но в целом погода со следующей недели будет стабильно практически летней", — обозначил метеоролог.

Мурмыло заметил, что ненастная погода на праздничные выходные 8-10 мая объясняется воздушными массами с северо-запада, которые украинцам нужно еще немного переждать.

"С 12 мая начнется постепенное повышение температуры – дневной и ночной", — заключил синоптик.