Когда в Украине отмечают День Достоинства и Свободы: как возник знаковый праздник

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы — памятную дату, символизирующую две важные революции: Оранжевую 2004 и Революцию Достоинства 2013-2014 годов.

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В этот день в Украине чествуют борьбу украинцев за права, свободу и демократический выбор. Этот день напоминает о пути страны к европейским ценностям и самопожертвованию тех, кто защищал эти идеалы. Хотя праздник не выходной, в этот день проводятся памятные мероприятия по всей стране.

История создания праздника

День Достоинства и Свободы был начат в 2014 году по указу пятого президента Украины Петра Порошенко. Целью праздника стало чествование событий двух революций и сохранение памяти о патриотизме граждан. Ранее в Украине отмечали День Свободы, который основал Виктор Ющенко в 2005 году, но был упразднен Виктором Януковичем в 2011 году и объединен с Днем Соборности.

Роль протестов в становлении государства

Обе революции – Оранжевая и Революция Достоинства – связаны с выступлениями против политики Виктора Януковича. В 2004 году украинцы требовали повторных выборов из-за фальсификаций, а в 2013 году возмутились отказом властей подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Именно эти события явились точками отсчета для рождения праздника.

Первые протесты и масштабные митинги

Первоначальные акции Революции Достоинства начались вечером 21 ноября 2013 года. Социальные сети стали основным средством мобилизации активистов. В течение нескольких дней протесты охватили Киев и другие города Украины, собрав сотни тысяч человек.

Разгон митингов и новая волна протестов

Ночью с 29 на 30 ноября власти разогнали митингующих на Майдане Незалежности, объяснив это необходимостью установить новогоднюю елку. Это вызвало волну возмущения, и протесты приобрели новые масштабы, изменив акцент из проевропейских требований на антиправительственные.

Революционные события и бегство Януковича

Протесты на Майдане продолжались в течение зимы, а кульминацией стали жестокие бои в феврале 2014 года. Более ста человек погибли, многие получили ранения. После этих трагических событий Виктор Янукович скрылся из страны, а вскоре Россия начала военную агрессию против Украины, включая аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.

Герои Небесной Сотни

Наибольшие потери среди активистов произошли 20 февраля 2014 года, ныне отмечаемые как День памяти Героев Небесной Сотни. Более ста человек отдали свою жизнь за свободу и будущее Украины. Их подвиг стал символом несокрушимости и достоинства украинского народа.

Традиции чествования памяти

Каждый год в День Достоинства и Свободы украинцы несут цветы к мемориалам и памятникам Небесной Сотни. В разных городах проходят панихиды, выставки и акции, посвященные памяти погибших. Эти меры призваны напомнить о цене свободы и важности защиты демократических ценностей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что следователи установили, в какой момент Янукович приказал стрелять по майдановцам. Соответствующее указание он дал, находясь в резиденции "Межигорье", во время телефонного разговора правительственной связью с Захарченко примерно в 7 утра 20 февраля 2014 года.

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