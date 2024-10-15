Когда украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время: дата и как подготовиться

Перевод часов между летним и зимним временем используют многие страны для более эффективного использования дневного света. Однако в Украине эта практика скоро прекратится. Уже этой осенью украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время.

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Целью перехода на летнее и зимнее время является экономия электроэнергии и оптимальное использование дневного света. Благодаря этому уменьшается потребность в искусственном освещении вечером. Также дополнительные часы света могут оказывать положительное влияние на здоровье и настроение людей.

Когда Украина в последний раз переведет часы

Согласно законопроекту №4201, принятому 16 июля 2024 года, Украина больше не будет переводить часы между летним и зимним временем. Последний перевод стрелок состоится 27 октября 2024 в 4:00 утра, когда стрелки часов будут возвращены на час назад.

Подготовка к переходу на зимнее время

Чтобы облегчить адаптацию к изменению режима, следует постепенно изменять график сна. Врачи рекомендуют начать ложиться спать на 15-20 минут раньше нескольких дней до перевода часов.

В течение подготовительного периода важно избегать чрезмерных физических нагрузок и эмоционального перенапряжения. Полезны травяные чаи и расслабляющая музыка, которые помогут уменьшить уровень стресса.

Режим питания и здоровья

В настоящее время рекомендуется следить за рационом: отказаться от жирной пищи и алкоголя, зато потреблять больше полезных продуктов и не забывать о водном балансе. Правильное питание способствует лучшей адаптации организма к новым условиям.

Активности на открытом воздухе

Утренние прогулки или другая физическая активность на свежем воздухе помогут снизить влияние изменения времени на организм. Это также способствует улучшению сна и здоровья.

Ограничение гаджетов перед сном

Чтобы подготовиться к новому расписанию, следует снизить время использования электронных устройств перед сном. Рекомендуется проветривать комнату, чтобы улучшить качество отдыха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что некоторые страны продолжат переходить на летнее и зимнее время.

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