Когда украинцы празднуют День железнодорожника: дату изменили

День железнодорожника – это профессиональный праздник всех, кто причастен к железнодорожному транспорту. В Украине его отмечают 4 ноября.

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История этого праздника уходит корнями в 19 век, когда на территории современной Украины активно развивалась железнодорожная инфраструктура.

В то время украинские земли были разделены между двумя империями – Австро-Венгерской и Российской. Несмотря на разные политические системы, оба государства понимали важность развития железных дорог для экономики и военной логистики.

Одними из первых железных дорог на территории Украины были Большая Крымская и Балаклавская. Они были построены во время Крымской войны для обеспечения военных нужд. Эти события стали толчком для развития грузовых перевозок по железной дороге.

Однако именно пассажирские перевозки определили дату празднования Дня железнодорожника в Украине. В 1861 году было завершено строительство железнодорожной линии Перемышль – Львов, и 4 ноября того же года первый пассажирский поезд прибыл во Львов из Вены. Это событие стало знаковым для развития железнодорожного транспорта в западной части Украины.

Интересно, что в советское время первой железной дорогой в Украине считали путь Одесса – Балта. Однако исторические факты свидетельствуют, что именно линия Перемышль – Львов была первой пассажирской железной дорогой на территории современной Украины.

Именно поэтому с 2002 года 4 ноября официально отмечается как День железнодорожника в Украине. Эта дата символизирует начало новой эры в развитии транспорта в нашей стране и чествует труд всех поколений железнодорожников.

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