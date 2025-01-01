Когда празднуют Крещение в 2025 году: дата по новому календарю

Крещение – один из важнейших христианских праздников, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник символизирует духовное очищение, обновление и начало новой жизни. После перехода на новоюлианский календарь дата праздника изменилась. Теперь Крещение отмечают 6 января.

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OBOZ.UA рассказывает об истории и традиции праздника. Главным обрядом Крещения является освящение воды.

Когда будет Крещение в 2025 году

Традиционно Крещение завершает цикл рождественско-новогодних праздников. Ранее оно приходилось на 19 января, однако с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней.

Крещение отныне приходится на 6 января.

Традиции на Крещение

В этот день верующие вспоминают, как Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя и как на него сошел Святой Дух в виде голубя. По библейским преданиям, после крещения открылись небеса, сошел дух Господень в виде белого голубя, а с неба послышался голос: "Это Сын Мой возлюбленный, в Коем все мое благоволение"

Считается, что в этот день вода приобретает особые целебные свойства. Верующие набирают освященную воду домой, чтобы окропить ею жилье и всех членов семьи.

Еще одной давней традицией является купание в проруби. В народе издавна существовало поверье, что купание в ледяной воде очищает душу и тело от грехов.

На Крещение готовят особый ужин. На столе обязательно должны быть кутья, компот, вареники с капустой, блины и другие традиционные блюда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что категорически нельзя делать перед Крещением, чтобы не "испортить" воду.

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