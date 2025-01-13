Когда мазут из затонувших российских танкеров достигнет берегов Одессы: украинский ученый рассказал подробности катастрофы

Почти месяц Черное море заливают тонны российского мазута, которые вытекли из затонувших в Керченском проливе двух танкеров РФ. Российские активисты бьют тревогу и самостоятельно собирают черные масляные пятна с прибрежного песка, отмывают пострадавших птиц, показывают мертвых дельфинов. Только сейчас российские власти неожиданно заметили катастрофу. Мазутные токсичные пятна уже достигли берегов оккупированного Крыма, далее они могут подойти к побережью Одесской области.

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Почти месяц катастрофы

15 декабря прошлого года два российских танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которые перевозили мазут, в том числе и для военной российской техники, потерпели крушение в Керченском проливе.

Из танкеров продолжают вытекать тонны мазута, которые уже достигли в том числе побережья. В результате масляные пятна попали на берега и пляжи Черного моря. Погибли сотни птиц: измазавшись в мазуте, они не могут летать и умирают от интоксикации.

Жертвами крушения стали и десятки дельфинов.

Российские власти как в оккупированном Крыму, так и на своей территории в районе Анапы не торопятся принимать какие-то меры. Только активисты и защитники животных на общественных началах очищают побережье от мазута и спасают птиц.

Лишь 10 января власти РФ заметили катастрофу, а диктатор Владимир Путин не очень ясно высказался и дал поручение ликвидировать последствия экологической катастрофы.

Мазут уже повсюду

Мазутные пятна сначала обнаружили возле берегов Анапы и Сочи. Но теперь они добрались и до прибрежных вод оккупированного Крыма. Практически везде – Керчь, Феодосия, Коктебель, Судак, Алушта, Ялта, Севастополь, Кача, Евпатория, Бердянская коса – уже найдены большие мазутные загрязнения.

Пострадали пляжи, гибнут птицы. Измазанных масляным мазутом птиц находят на всем побережье Крыма, их пытаются отмыть, но большинство пернатых все равно гибнут от интоксикации. Также уже обнаружили более 30 погибших китообразных.

Чем грозит эта катастрофа Одесскому побережью, если масляные пятна достигнут его берегов?

Нам может повезти

Гидробиолог, инженер Одесского филиала Института биологии южных морей НАН Украины Александр Куракин рассказал OBOZ.UA о последствиях катастрофы.

По его словам, масштабы катастрофы зависят во многом от погоды.

"Мазут в холодной воде сбивается в комки, через некоторое время он тонет и ложится на дно. И если его сразу не принесет к берегу, то, скорее всего, он таким образом рассеется. Из крейсера "Москва" также вылились сотни тонн топлива, пятно было видно даже из космоса. Но до берегов оно не дошло", – поясняет Куракин.

Он рассказал, что в Черном море есть такое явление, как "очки Книповича", названные так в честь академика, который открыл это явление. Это два круговых течения, два кольца, которые вращаются против часовой стрелки.

"Одно кольцо находится восточнее Крыма, его течение идет от Турции вдоль Кавказа, российского побережья, возле Керченского пролива поворачивает вдоль Крымского берега и уходит в Турцию. Второе кольцо – от Турции к Крыму, затем к Херсонской и Николаевской областям и вдоль Одессы уходит в Румынию, Болгарию и возвращается в Турцию. Так вот, крейсер лежал внутри одного кольца, и все, что из него вытекало, плавно держалось в этом круге и до берегов так и не дошло", – поясняет специалист.

По его словам, в данном случае Керченский пролив – это восточный круг, и он тянет все вдоль берега к южной точке полуострова мыса Сарыч. И если нет сильного южного ветра, то есть шанс, что эти пятна не будут подхвачены другим кольцом и не будут выброшены на Одесское побережье, а уйдут в сторону Турции.

"Здесь мы словно играем в рулетку, у нас есть два рулеточных колеса, и если из одного колеса в другое шарик не перепрыгнет, то нам повезло. Но даже если нам не повезет и шарик все-таки перепрыгнет, то течение достаточно медленное, и у нас есть надежда, что за это время пятно уменьшится и в таком виде достигнет Одесского побережья", – говорит Куракин.

К тому же защитить Одесщину от российского мазута могут речки Днепр и Буг. Если не будет сильного южного шторма, то струя холодной воды из Буга помешает морским массам подойти к берегу.

Паниковать не стоит?

Чем грозят мазутные пятна флоре и фауне побережья? Сейчас нет большого количества птиц, основная их масса – на зимовке на юге. Остались чайки, бакланы, крячки. Причем бакланы зимой в основном кормятся в пресных водоемах. Дельфины зимой обычно уходят подальше от берега в поисках косяков рыб.

"Не стоит сильно паниковать. Если до нас дойдут мазутные пятна, то их будет не так много. Но если уж так случится, что мазут выбросит на наши пляжи в большом количестве, то, думаю, у нас много активистов, которые соберутся и все вместе очистят берег", – считает ученый.

Эти последствия загрязнений стали возможны "благодаря" бесхозяйственности и наплевательскому отношению российских властей к катастрофе. В первые дни даже их местные власти ничего не предпринимали, чтобы ограничить распространение мазутных пятен.

Только после того, как видео и сообщения о катастрофе стали появляться в интернете и зарубежной прессе, они зашевелились.

Мазут достиг до берегов Азовского моря

13 января мазут из российских танкеров достиг до берегов Азовского моря. Пятно нефтепродуктов площадью 300 квадратных километров растянулось почти на 100 километров вдоль Белосарайского залива, сообщили в Мариупольском горсовете и Центре журналистских расследований.

Спутниковые снимки Sentinel-2 зафиксировали нефтяное пятно у оккупированного Бердянска.

"Учитывая течения и направление ветра в регионе, вероятно, мазут будет относиться дальше на запад, в сторону Арабатской стрелки, приближаясь к Мариуполю", – говорится в сообщении.