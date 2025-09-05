Когда фронт заканчивается, начинается другая борьба: как поддержка работодателя меняет судьбу ветеранов

Много украинских военных сейчас возвращается с фронта. Кто-то с ранением, кто-то с психологическими травмами, но все с опытом, который меняет человека навсегда. И каждому из них нужна поддержка, чтобы вернуться к жизни в мирном городе, найти себя в новых реалиях. Возвращение домой – это лишь полдела, дальше – адаптация и восстановление.

И здесь важно, чтобы государство, общество и работодатели не отворачивались, а действовали, потому что именно конкретные действия, а не лозунги имеют значение. Один из примеров – компания "Интерпайп", где есть системная программа поддержки ветеранов, в частности, от углубленного медосмотра и лечения до переобучения и новой должности.

Во время одного из мероприятий для демобилизованных военных, которое организовывала компания, журналистке OBOZ.UA удалось пообщаться с работником "Интерпайпа" Ярославом Бурулиным – молодым человеком с Никопольщины, который на войне получил тяжелое ранение, прошел реабилитацию и вернулся к жизни. Его история – пример того, как поддержка работодателя может реально изменить судьбу.

Ярославу 26, до полномасштабной войны он работал слесарем-ремонтником на одном из предприятий "Интерпайп" в Никополе – ремонтировал гидравлическое оборудование. Потом была срочная служба, а за месяц до "дембеля" Ярослав подписал контракт. Хотел быть кинологом, поехал получил обученного пса по имени Байкал, оформил диплом ему и себе и начал службу.

Полномасштабная война застала его на Львовщине в кинологической службе. Вместе с Байкалом они переучивались на поиск мин и поехали на позиции возле Харьковщины, ближе к Луганской области. Боровая, Шайковка, Чернещина – там и работали.

"Нужно было достать наших "200-х". Поле простреливается, двигаться надо быстро. Утром, когда заходили, был кумулятивный кассетный боеприпас, неразорвавшийся. Я его видел. А ночью, когда возвращались, наступил – и все", – вспоминает Ярослав.

Ранение, ампутация, 11 операций. По словам Ярослава, Байкал все это время был рядом, рядом оставалась и Патронатная служба "Интерпайпа", которая еще во время пребывания парня на войне помогала ему с амуницией, медикаментами, снаряжением, даже с кормом для собаки. Для него даже изготавливали саперные "кошки". А после ранения с ним были на связи, передавали лекарства, поддерживали.

"Компания мне предоставляла все: броню, каску, форму, обувь, турникеты, медикаменты, металлоискатель – все, что надо, а когда меня ранило, со мной была на связи постоянно. Предлагали варианты помощи, контролировали лечение. Даже сейчас помогают с анализами, лечением, документами", – рассказывает Ярослав.

После демобилизации и тяжелой реабилитации парень вернулся на Никопольщину. На свою старую должность пойти физически не мог, ведь ремонтировать оборудование с протезом трудно. Однако "Интерпайп" предложил новую – мастера в цехе механообработки машиностроительного комплекса компании, это руководящая позиция.

В компании для таких, как Ярослав, есть целая программа реинтеграции. После демобилизации каждый ветеран проходит углубленный медосмотр в корпоративной поликлинике. У большинства выявляются проблемы с желудком, позвоночником, другие осложнения. Составляется индивидуальный план лечения. Если надо – направляют к узким специалистам, помогают с транспортом.

"Я даже не думал, что будет такое обследование. Очень внимательно все осматривают, все анализы сдаем, я таких в жизни не сдавал", – отмечает Ярослав.

По словам Людмилы Новак, директора по коммуникациям "Интерпайпа", которая курирует направление работы с военными в компании, если ветеран не может вернуться на довоенную должность, подбирают другую и предлагают переобучение. Компания также организует юридические консультации по оформлению статуса УБД, выплат или других вопросов, связанных с военной службой.

Новак рассказала, что особое внимание "Интерпайп" уделяет психологической поддержке. При необходимости с ветеранами работает квалифицированный психолог, который есть в штате корпоративной поликлиники. В компании хорошо понимают, что психологическая травма не всегда проявляется сразу, поэтому поддержка развернута долгосрочная. Каждые выходные проводят поддерживающие встречи – организуют мастер-классы, совместные прогулки, выездные мероприятия на природе, иппотерапию, арт-терапию – все, что помогает снижать уровень тревожности и социализироваться. Готовят такие встречи вместе с психологами, опираясь на мировую практику.

О своем участии в таких мероприятиях рассказал и Ярослав. Он стабильно посещает ветеранские встречи от компании, говорит, что это помогает психологически восстановиться. "Обычно я выбираю рыбалку или мероприятия с животными, это меня успокаивает и помогает отвлечься", – поделился он.

История Ярослава – это не исключение, в компании таких десятки, и каждый со своей болью и опытом. Однако, как отметил парень, если рядом есть те, кто поддерживает, путь домой становится немного легче.