'Кофе победе не помеха': в Одесской области изменили время работы заведений сферы обслуживания

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что подписал приказ о разрешении заведениям общественного питания и кафе начинать работу с 7:00 утра. Предприниматели обращались по этому вопросу к представителям власти, поскольку открываться в 9:00 весьма нерентабельно.

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Традиционно сложилось, что одесситы рано поутру начинают свой рабочий день с чашечки кофе. Кипер признал, что подобные традиции никак не навредят мерам безопасности и не станут препятствием для победы над Россией.

"Полностью соглашаюсь с бизнесом, что утренний кофе победе не помеха. После согласования военные заведения смогут начинать свой день в 07:00. По вечеру все без изменений – после 22:00 никаких вечеринок. Еще будет время для этого", – подчеркнул он.

Напомним, что в Одессе и регионе были вынуждены строго сократить время работы общественных заведений, поскольку, несмотря на войну, ночные клубы, рестораны и другие места для развлечений остаются местом массового паломничества отдыхающих. Нередко посетители забывают о времени и не успевают покинуть улицы до наступления комендантского часа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти Херсонщины изменили продолжительность комендантского часа с 27 июня. Также они частично разрешили въезд в район Корабел.