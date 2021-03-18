Реанимации переполнены, кислорода не хватает: врачи Харькова откровенно рассказали о новой вспышке COVID-19

В Харькове вновь, как и осенью, ухудшилась ситуация с эпидемией коронавируса. Мест в больницах не хватает, люди выстраиваются в очереди, чтобы попасть туда. Реанимации в городе тоже переполнены.

При этом медики считают, что в городе бушует британский штамм, которых является более опасным и заразным. Стало больше пациентов молодого возраста и детей.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В больницах Харькова катастрофически не хватает мест в реанимациях, где лечат пациентов с коронавирусом. Хотя сама область – одна из немногих, которая пока что остается в "желтой" карантинной зоне.

"Еще пару месяцев назад наши медицинские учреждения были заполнены на 60%. Например, в Чернобыльской больнице из 130 коек заняты были 70. Теперь же там 140 пациентов", – говорит волонтер Наталья Попова.

Профессор Владимир Корсунов, заведующий кафедрой анестезиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, который консультирует областную инфекционную больницу, сообщил, что в этом учреждении из 300 коек на утро 16 марта было занято 294.

"И вопрос ведь даже не в койках, их можно и в коридоре поставить. А в доступе до кислородных точек, которых не хватает. С осени у нас ничего не изменилось. Например, в реанимации областной инфекционной всего 12 мест, а критических пациентов на инвазивной и неинвазивной вентиляции 30 человек. Хотя еще на заре пандемии было подсчитано, что в этой больнице (тогда тут еще было 200 коек) необходимо 40 мест в реанимации. Но до сих порт тут как было 12, так и осталось", – говорит он.

"Теперь скорые помощи привозят тяжело больного пациента, а мест в реанимации нет. Скорая разворачивается и едет искать свободное место в других больницах. Так могут кататься по несколько часов", – рассказывает Корсунов.

Не под запись врачи отмечают, что сейчас в харьковских клиниках повторилась ситуация, которая была осенью, в пик заболеваемости.

"Люди с низкой сатурацией, которым нужна реанимация и более концентрированный кислород, ждут по несколько часов в скорых, в приемных отделениях, пока не освободится место в реанимации. Это значит, пока кто-то оттуда не выпишется или не умрет. Тогда пожалуйста. Мы сейчас как в Италии. Там о катастрофе кричали и объявляли трауры, а у нас все протекает тихо и без шума. Вчера, например, привезли пациента с сатурацией 70%, а мест нет. Скорой написали рекомендацию везти в другую больницу, туда, где есть кислород. И все", – признается один из них.

По словам медиков, госпитализациями приходится управлять в ручном режиме, машины скорой помощи направляют туда, где есть хотя бы 2-4 свободных места с кислородом. И это при том, что в каждой больнице и так лежат десятки пациентов, которым в любой момент может стать хуже и будет нужен кислород.

С 16 марта пациентов из Харькова начали распределять по больницам области.

"По зарубежным данным, этот вирус более заразный, чем уханьский. И он более опасен для молодых. Поэтому количество больных молодого возраста с критическим течением коронавируса и детей с тяжелой дыхательной недостаточностью стало больше. К тому же британский штамм дает более высокую смертность. И если посмотреть смертность по Украине, то раньше она была 1,7-1,8%. А теперь переваливает за 3%", – отмечает Корсунов.

Существует и еще одна проблема: инфицированных с низкой сатурацией оставляют лечиться дома.

"Разговаривала с одним заведующим отделения, он рассказывает, что семейные врачи массово назначают на дому препараты, которые должны применяться только в реанимациях. А когда они уже попадут в больницу, то лечить их будет просто нечем", – сообщила Попова.

Корсунов же сетует, мол, семейные врачи так и не выучили протокол Минздрава и "лечат всех подряд антибиотиками".

"Хотя они вообще не нужны, это ведь вирусная инфекция. Выписывают гормоны в те сроки, когда они не должны быть назначены. В семейной медицине тотальный провал. Также очень плохо идет тестирование. Фактически анализы берут у тех, кто попадает в больницу", – заявил профессор.

Одна из ключевых проблем в регионе – мест с кислородом не хватает. Но никакие выводы после осенней вспышки вируса не сделаны. Если в одной из больниц установили кислородную бочку, которая может вырабатывать дефицитный газ из воздуха, то трассу к отделениям медицинских учреждений так и не провели. Таким образом бочка стоит без дела, в то время как пациенты задыхаются.

Врачи говорят, что за считанные дни ситуация с коронавирусом в Харькове станет критической.