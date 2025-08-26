Кое-где грозы: каких 'сюрпризов' ждать от погоды 26 августа. Карта

Во вторник, 26 августа, в Украине ожидается прохладная погода. Кое-где с ветром, дождями и грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в Украине будет облачно с прояснениями.

Атмосферный фронт обусловит неустойчивую погоду с кратковременными дождями и грозами в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. На остальной территории осадков не ожидается.

Воздушные потоки будут двигаться преимущественно с юго-запада с переходом на северо-запад со скоростью 7-12 м/с. Днем на северо-востоке страны местами порывы ветра до 15-20 м/с.

За этим атмосферным фронтом будет распространяться прохладный воздух, вызывая в большинстве областей ощутимое похолодание особенно в ночные часы.

Так, температура в западных и северных областях ночью ожидается +7...+12, а днем +15...+20 градусов.

На остальной территории ночью +10...+15, днем +21...+26 градусов.

В Киеве и области 26 августа будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в столице Украины будет колебаться в пределах +10...+12. Вень ожидается +17...+19.

По области ночью +7...+12, днем +15...+20 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, август в Украине оказался очень контрастным: от жарких дней свыше +30 до резкого похолодания в конце месяца. По данным Укргидрометцентра, сентябрь стартует с теплых температур, но постепенно осень все же возьмет свое.

