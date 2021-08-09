Ко Дню Независимости украинцам предлагают билеты по 300 грн на внутренние авиарейсы, – эксперт

Авиакомпании прокладывают новые маршруты и привлекают клиентов благодаря активному развитию внутреннего авиасообщения, которое началось по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил политолог, глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

В этом году открыли регулярные авиарейсы между Киевом и Черновцами, Ужгородом, Кривым Рогом. По инициативе президента ремонтируют или готовят к реконструкции аэропорты Винницы, Полтавы, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога, Житомира, Ужгорода.

"В Одессе открыли новую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту. Это радостное событие для всех нас, потому что одесская ВПП стала первой полосой, построенной в Украине с 2012 года!" – комментирует эксперт.

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По словам Быкова, модернизация внутреннего авиасообщения уже дает первые результаты. Рейсы Киев-регионы заполнены на 100%. Сейчас в приоритете налаживание регулярного сообщения со столицей. После этого планируют запустить международные авиарейсы из региональных аэропортов.

Эксперт убежден, что с развитием инфраструктуры авиакомпании будут конкурировать за клиентов, предлагать скидки, акции, программы лояльности. Бизнес будет развиваться, а люди смогут быстрее и дешевле путешествовать.

"К примеру, WINDROSE на День Независимости предлагает билеты по 300 гривен на рейсы внутри страны. Можно слетать в Киев посмотреть парад или концерт. Или наоборот, на пару дней махнуть на море или в горы. Главное, что выбор есть!" – подчеркнул Быков.