Ко Дню Независимости 'Большая стройка' капитально отремонтирует Музей писанки в Коломые

До Дня независимости Украины в Коломые Ивано-Франковской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет завершен капитальный ремонт Музея писанки.

Об этом в Facebook сообщает глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

"Важность проекта обусловлена ​​деятельностью музея. Здесь постоянно проходят различные выставки мастеров народного искусства, проводятся мастер-классы по росписи писанки, представлена ​​экспозиция истории писанковой росписи и, собственно, уникальная коллекция произведений писанковой росписи – писанки", – пишет Онищук.

Видео дня

В настоящее время в музее продолжаются внутренние отделочные работы и ведется благоустройство территории. Уже были проведены изоляционные и штукатурные работы цоколя.

Строителям еще предстоит завершить общестроительные и внешние отделочные работы, а также установить малые архитектурные формы.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что со старта проекта "Большая реставрация" во всех регионах Украины уже начались реставрационные работы на 36 объектах. Всего же в ходе "Большой реставрации" должно быть восстановлено 150 объектов культурного и исторического наследия.