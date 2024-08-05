Книжное приложение UnderBooks собрало лучшие произведения украинской литературы прошлого и настоящего: как пользоваться

Многие сферы жизни современного человека перешли в digital-измерение. Не обошла такая диджитализация и чтение. Теперь благодаря книжному приложению UnderBooks для чтения любимых книг потребуется всего один гаджет.

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UnderBooks собрал в себе лучшие произведения украинской литературы прошлого и настоящего. Гибкие настройки позволят получить от чтения книг максимальное наслаждение.

В приложении UnderBooks можно искать и приобретать книги. При чем сам процесс чтения вышел на наивысший уровень за счет множества персональных настроек.

Каждому пользователю доступна настройка шрифтов и сохранение закладок, чтобы продолжать чтение с нужной страницы. Кроме того, в UnderBooks доступной прослушивание аудиокниг с сохранением прогресса, а фоновый режим прослушивания и фоновое сопровождение позволит слушать книгу и продолжать заниматься другими делами.

Для того, чтобы начать пользоваться UnderBooks, необходимо лишь скачать приложение в Google Play market (для пользователей Andorid) или в AppStore (для пользователей iOS). Регистрация займет считанные секунды и для нее потребуется только электронная почта.

С подпиской пользователям доступны абсолютно все книги в UnderBooks. Наслаждаться украинской литературой от всемирно известных авторов можно всего от 89,99 гривен в месяц, а годовой план подписки доступен всего за 539,99 гривен на 12 месяцев.