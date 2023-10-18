'Клуб любителей украинского языка': писатель Виталий Рождаев о новой книге, победе над чудовищами и секретном талисмане

Блогер, журналист и писатель Виталий Рождаев родился и прожил всю жизнь в городе Ирпень. Автор нескольких книг для детей и подростков в этом году стал стипендиатом Фонда культурного капитала Латвии как украинский писатель (в рамках поддержки украинской культуры латвийским государством). Именно поддержка латвийского культурного фонда позволила создать и издать актуальную сегодня для Украины книгу "Клуб любителей украинского языка".

Приключенческая история об украинских детях и подростках, оказавшихся в русском фильтрационном лагере, разработала и реализовала план побега, захватывает с первых страниц. В книге драматические события описаны на динамическом языке. Стиль этой книги новаторский для современной украинской детской и подростковой литературы. Первые читатели уже положительно оценили книгу, которая действительно не о боли и потерях, а о смелости и победе.

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Рождаев в интервью "Фрази" рассказал о себе, украинской детской литературе, и собственно об одной из самых интересных книг в этом году - "Клуб любителей украинского языка" от издательства "Железный папа".

– Сразу первый вопрос, каковы ощущения после выхода новой книги? И сколько это заняло время в условиях войны – написать и издать такое произведение на более 300 страниц?

– Ощущения приятные, мы проделали эту важную работу… Я говорю мы, потому что это коллективный труд. Не только я как автор работал над книгой. Это и литературная редакция, профессиональный корректор издательства, собственно, типография, а также отличный иллюстратор.

– В книге, насколько мне известно, 19 иллюстраций.

– Да. 19 авторских иллюстраций, частично в комиксовом стиле. Книга объемная, работа заняла довольно много времени. Сам замысел возник еще в середине 2022 года во время эвакуации моей семьи. Потом уже после возвращения в Ирпень и Киев началась непосредственно работа над книгой. Законченная книга была в апреле этого года. Путь к изданию был сложен по разным причинам.

– Странно, а почему? Сюжет и книга кажется актуальными, и сам стиль написания замечательный.

– По самым разным причинам. Многие издательства сейчас не рискуют вкладываться в новые проекты. Было и такое, что кому-то история о массовом бегстве украинских детей из русского лагеря показалась слишком нереалистичной, кому-то не понравилось, что книга сделана приключенческой, в стиле экшен.

Возникали несколько раз и такие вопросы к книге, например – "а почему в вашей книге вы не пишете о страданиях и переживаниях", или "а давайте лучше что-нибудь легкое, в стиле о псе Патроне для детей"...

На самом деле книга вовсе не о страданиях или потерях, и моя попытка убедить издателей в том, что именно сейчас необходимы положительные, сильные и волевые примеры для детей, особенно подростков, наталкивалось несколько раз на недоразумение.

– Интересно. Если книга не о страданиях и потерях, то о чем она?

– Если очень коротко, то я бы сказал так – это история о том, как маленькие смелые люди побеждают больших ужасных чудовищ. Это книга о смелости, дружбе, уверенности, о желании достичь своей цели. О том, что никогда не нужно сдаваться. Ну и, возможно, самое главное, это книга о любви к нашему государству – Украине и о любви к украинскому языку. В общем, мы все есть один большой "Клуб любителей украинского языка" – дети, родители, военные. Это и есть основная тема книги.

– Так что книгу издали, хотя многие издательства отказались ее издавать.

- Да, однажды произошло такое событие - главный редактор одного из издательств, это издательство "Железный папа", сделал, по моему мнению, очень правильную и вполне логичную вещь. Ирина Голуб дала прочитать рукопись книги именно ее целевой аудитории – детям. Это и решило ее дальнейшую судьбу.

– Детям она понравилась?

– Не только детям – взрослым тоже.

– Ты говоришь, что книга понравилась не только первым юным читателям, но и взрослым. Но чем она больше цепляет по твоему мнению? Мне, например, особенно нравится именно приключенческий аспект. Здесь и динамика, и вполне логичный сюжет, а также интрига в конце каждой главы, как в приключенческом фильме. И каждый раз хочется читать новую главу, чтобы узнать, что там дальше.

– Думаю, что это один из плюсов книги – она приключенческая и динамичная. Но, по моему мнению, все же главная цель "Клуба любителей украинского языка", показать не то как это все с нами произошло – война, оккупация, тяжелая борьба, а показать, что нужно делать, чтобы в будущем это никогда не повторилось. Это о собственных правильных действиях и правильном выборе каждого человека. И мне кажется, из-за образов детей это легче донести и до взрослых.

– А что говорят взрослые?

– Говорят, что это именно то, что сейчас так нужно украинцам – оптимизма и уверенности в победе. В финале этой книги наши герои, пережившие вместе много приключений, встречаются уже взрослыми, и мы видим по сюжету, кем они были и кем они стали.

– "Клуб любителей украинского языка" – его сюжет основан на реальных событиях?

– Не совсем так. Книга художественная и определенные герои книги созданы на основе реальных прототипов. Также использованы элементы реальных историй по этой войне с русскими оккупантами. Возможно, тебе известно – за это время украинские военные и спецназовцы несколько раз спасали пленных, а также детей с вражеской территории. Есть и истории о подростках, принимавших участие в сопротивлении оккупантам. Поэтому в целом книга использует некоторые истории реальных событий как элементы сюжета.

– Это ведь не первая твоя книга о войне?

– Да, это вторая. Первая – "Держи со мной крыло". История об украинских военных пилотах. О том, как они защищают наше небо.

– Но она объемом гораздо меньше?

– Да, меньше по количеству страниц и рассчитана на младшую аудиторию. Они отличаются между собой и сюжетной идеей. "Держи со мной крыло", это книга о семье военных пилотов с мальчиком Максимом, которую он рассказывает читателю от первого лица. А тут о команде подростков, которые без родителей находят решение в сложных ситуациях.

– Я ее читал, мне она тоже понравилась – имею в виду о военных пилотах. Чем-то похожа на сюжеты Миядзаки. Какое-то эхо "Порко Россо" ощущалось. А в "Клубе любителей украинского языка" у тебя скорее блокбастер.

– Потому что читатели взрослее. Хотя и у первой тоже хватает динамики.

– Давай поговорим о литературе в целом. Меня заинтересовало то, что многие издательства отказали в издании книги. Не видишь ли ты сейчас определенный кризис в украинской литературе, особенно детской? Потому что война, множество семей покинули дома… А кроме того, события в Украине вносят коррективы и в сюжеты книг. Многим тяжело адаптироваться. Читателям тем более – их стало меньше, они в необычных условиях. Что ты думаешь об этом?

– Есть такое. Сейчас не лучшие годы для издателей, но для создания новых произведений и сюжетов пора именно то. События в нашем государстве стимулируют и литературу меняться. Понятно, что это может быть долгий и сложный процесс. Настоящие книги должны отлежаться определенный период – мы во время войны еще не имеем общего понимания событий, потому что мы находимся внутри них, не имея возможности остановиться, выйти из игры и оценить наше настоящее со стороны. Этого нужно еще подождать. Да, по моему мнению и в литературе, и в жизни. Я думаю, что настоящие произведения новой украинской детской литературы еще впереди. А сейчас для них формируется база. Это как о том, что сегодня украинская нация формирует свою новую историю. История мощного независимого государства. Ну, а если у нас будет мощное украинское государство, то понятно, что и культура и литература Украины будет развиваться также в новом мощном русле. Но это произойдет через годы. Пока всем еще нужно работать и работать над этим.

– Как твои собственные дети относятся к твоим книгам? Читают?

– Читают. Раньше я читал им. Первая моя детская книга "Волшебница Тоня, тайные пираты космоса и кот Мурчик" была издана еще в 2018 году. Младший ребенок у нас как раз только родился. А старшие были тоже маленькие. Поэтому ночью читал эту сказку. Сейчас читают с удовольствием и делятся книгами со своими друзьями.

– Я думаю прекрасно иметь отца – детского писателя. Это как живой сказочник каждый вечер дома.

– Да так и было, да с этого и началось! Сначала старейший рассказывал на ночь чужие сказки, а потом начал придумывать собственные. А потом некоторые из них записывать. У меня есть идея, что записывалось годами для совсем маленьких со временем выдать. Думаю чуть позже этим и займусь.

– А сейчас ты над чем-то работаешь?

– У меня спрашивали уже о продолжении "Клуба любителей украинского языка", потому что в действительности там история незавершенная.

– Кстати у меня тоже такой вопрос! Очень интересно, что они потом делали, потому что ты заложил такую интригу, показав всех героев книги уже взрослыми в конце…

– Да, продолжение "Клуба" будет, но немного погодя. Сейчас я работаю над другой книгой, это тоже о подростках. Отчасти, это также об этой войне и ее последствиях. Это история об инклюзивных детях. В ней герои – четверо друзей, которые познакомились в эвакуации и помогают друг другу. Кто из них пострадал во время этой войны, кто нет, но объединяет их желание жить полноценной жизнью. И по сюжету это им отлично удается.

– Я так понимаю, это книга снова о победе?

– Угадал! Именно так. Победа над обстоятельствами, победа над собой. Здесь я расскажу немного о себе. Когда-то я активно занимался спортом и получил тяжелую травму позвоночника. Врачи говорили, что возможна инвалидность, сложные операции. Но я с помощью друзей и близких смог через несколько лет восстановить свое здоровье. Поэтому, возможно, это и личное – демонстрировать в детских книгах, как нужно побеждать, достигать цели, и всегда иметь мечту и идти к ней, рассчитывая на собственные силы и на поддержку друзей и близких.

– Думаю, это хороший стимул и отличный пример для детей в книгах!

– Да. Открою секрет – у меня есть талисман. Это такая чашка, путешествующая со мной, где бы мы ни были. С одной стороны на ней нарисована героиня моей любимой манги – Эмма из "Обещанного Неверленда", а с другой надпись – "Я никогда не сдамся". Поэтому и детям своим и своим маленьким читателям я тоже хотел бы сказать – никогда не сдавайтесь и ищите пути к своей мечте!

– Хороший девиз! Благодарю тебя за это интересное интервью! И хочу из своей строны порекомендовать еще раз твою новую книгу - "Клуб украинского языка" о, как ты говоришь, маленьких смелых людях, побеждающих больших ужасных чудовищ. Думаю – еще встретимся!