Клименко: МВД обеспечило интеграцию приоритетов и задач, направленных на обретение членства Украины в ЕС

Министерство внутренних дел Украины продолжает диалог с Евросоюзом. Это делается для развития общей политики безопасности в Европе.

Об этом глава ведомства Игорь Клименко сообщил во время своего выступления на заседании Совета министров ЕС по юстиции и внутренним делам. Оно прошло в понедельник, 4 марта.

"Министерство внутренних дел сразу после принятия решения об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС обеспечило интеграцию приоритетов и задач, направленных на обретение членства, во все документы стратегического и текущего планирования", – отметил Клименко

По его словам, в рамках интеграции в ЕС МВД Украины разработало проект плана практических мер по реализации Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка. Кроме того, продолжается работа над стратегией общественной безопасности и гражданского

"С учетом рекомендаций Еврокомиссии и во исполнение стратегии борьбы с организованной преступностью мы продолжаем внедрять методологию SOCTA", – добавил Игорь Клименко.

Также, по его словам, в ведомстве активно используются методы и принципы криминального анализа, стратегического анализа и прогнозирования.

Среди достигнутых положительных результатов МВД Украины министр отметил запуск Службы 112, Единого реестра оружия, а также тот факт, что за два года полномасштабной войны не зафиксировано ни одного случая незаконного перемещения оружия за пределы Украины, что подтверждают соседние страны.

Клименко также добавил, что перед МВД стоят и масштабные практические задачи по преодолению последствий полномасштабной российской агрессии. По его словам, за 2 года полномасштабного вторжения следователями Национальной полиции начато более ста тысяч уголовных производств по фактам совершения оккупантами военных преступлений.

"Россия должна понести уголовную и финансовую ответственность за террор гражданского населения и грубые нарушения международного гуманитарного права", – отметил глава МВД.

Он также подчеркнул, что представители Национальной полиции и Государственной пограничной службы постоянно участвуют в совместных операциях в рамках мультидисциплинарной программы EMPACT, Стратегии ЕС для Дунайского региона, Европола и Frontex.

Кроме того, министр выразил благодарность партнерам за помощь в подготовке сил и средств для возобновления работы правоохранительных органов на деоккупированных территориях. Напомним, при содействии Консультативной миссии ЕС приступили к подготовке по вопросам стабилизационных мероприятий. В учениях принимают участие более 160 будущих тренеров из числа полицейских и нацгвардейцев.

В свою очередь еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон поблагодарила Игоря Клименко и всего МВД Украины за работу. Также она отметила высокий уровень сотрудничества.

"Поражены результатами вашей работы и вашей стойкостью. Буду рада приехать в Киев снова. Вы защищаете не только свою территорию, но и наши общие европейские ценности. А мы, в свою очередь, будем продолжать поддержку Украины столько, сколько это будет необходимо", – отметила Йоханссон.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия хочет присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности. В соответствии с проектом положения, "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации оборонно-технической и промышленной базы Украины" - способ "поддержания оборонной готовности Союза и его государств-членов".

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