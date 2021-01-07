Климатолог пояснила, почему зимы в Украине стали теплее

В последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс, которые преобладают над арктическими.

Об этом изданию "КП в Украине" рассказала климатолог Надежда Максименко. Она считает, что 2020 год был аномальным, но в меру.

"Теплая зима – это общий тренд, это происходит из-за глобальной циркуляции, в связи с тем, что смещаются области давления. У нас раньше зимой преобладали арктические воздушные массы, была более масштабная полярная ледяная шапка, сейчас все уменьшается.

Влияние Арктики – снега много, морозы сильные, ветер, метели и вьюги – сегодня минимальное. Чаще к нам приходят атлантические воздушные массы. А они влажные, мягкие, поэтому и погода меняется", – объяснила климатолог.

По ее словам, хоть тенденция к потеплению зимой прослеживается, говорить о серьезных климатических изменениях пока что рано.

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