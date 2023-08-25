Кличко в Париже принял участие в церемонии подсветки Эйфелевой башни в цвета флага Украины

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил французов за поддержку Украины и поздравление украинцев с Днем Независимости. Об этом он заявил во время церемонии подсветки Эйфелевой башни в цвета Государственного флага Украины. Мэры Киева и Парижа выступили на площади Трокадеро, куда вечером 24 августа пришли очень многие украинцы.

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"Сегодня Париж праздновал День Независимости Украины. Французы, гости города и, конечно, очень много украинцев, временно проживающих во Франции. Вечером мы с мэром французской столицы приняли участие в подсветке Эйфелевой башни в цвета Государственного флага Украины. На площадь Трокадеро пришло очень много украинцев, везде звучала украинская, наш гимн, невероятная атмосфера. Благодарю Париж и Францию за поддержку наших граждан, за помощь нашему государству! Слава Украине!", – написал Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Днем 24 августа в Париже торжественно открыли Киевский сквер. Он расположен в центре французской столицы, у музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями.

Также вместе с мэром Парижа Анн Идальго Виталий Кличко встретился с министром связей между правительством и парламентом и по демократии правительства Испании Феликсом Боланосом Гарсия. Все вместе они приняли участие в церемонии чествования памяти бойцов "Новой Франции" в рамках празднования 79-й годовщины освобождения Парижа. Мероприятие состоялось в мэрии Парижа.

В пятницу, 25 августа, Кличко встретится с мэром Брюсселя Филиппом Клозом. В частности, мэры обсудят следующий Инвестиционный форум Киева, который состоится в ноябре в Брюсселе. На него приглашены европейские бизнесмены, инвесторы, эксперты и политик.