Кличко в День памяти защитников: украинский народ платит слишком высокую цену

В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, мэр Киева Виталий Кличко почтил память павших воинов, отдавших за мир на родной земле самое ценное – свою жизнь.

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Об этом он написал в своих соцсетях.

"Сегодня, в День памяти погибших Защитников Украины, мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за независимость и свободу нашего государства. Мы чествуем память каждого воина, медика, волонтера, которые за нашу возможность мирно жить на своей земле отдали самое ценное – свою жизнь", – отметил мэр Киева.

Он отметил, что украинский народ платит слишком высокую цену "за свое свободное европейское будущее".

"И каждый защитник и защитница – наши Герои, подвиг которых мы должны помнить всегда и о семьях которых должны заботиться", – написал Кличко.