Кличко и Садовый встретились с украинскими защитниками, которые проходят реабилитацию в центре 'Незламні'

Мэр Киева Виталий Кличко посетил крупный современный реабилитационный центр "Несокрушимые", который весной этого года был открыт во Львове. За каждое новое движение тех, кого покалечила война, здесь будет бороться сотня специалистов.

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Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram-канале.

"Посетил большой современный реабилитационный центр "Несокрушимые", который весной этого года открыли во Львове. Андрей Садовый провел по этажам и отделениям клиники, показал новейшее оборудование и рассказал о возможностях клиники", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева рассказал, что в центре пообщался с ребятами, которые проходят реабилитацию и протезирование.

"В Киеве мы тоже сегодня делаем все, чтобы обеспечить наших защитников необходимой помощью – медицинской, психологической, социальной", – сообщил Кличко.

Национальный центр реабилитации "Несокрушимые" на базе первого медобъединения Львова – это уникальное место, где каждый пострадавший от войны получает шанс быть спасенным и получить качественную реабилитацию.