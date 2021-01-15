Китайская вакцина Sinovac может не попасть в Украину: Шмыгаль назвал условие

Вакцина от коронавируса китайского производства Sinovac Biotech не попадет в Украину, если не будет соответствовать международным правилам регистрации.

Как сказал в эфире "1+1" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, были проведены переговоры со всеми производителями вакцины, которые прошли по меньшей мере две стадии клинических испытаний и находятся на третий.

"Договоры заключены. Мы ожидаем не позднее февраля поставки корректно зарегистрированных вакцин. Будут все вакцины, зарегистрированные в соответствии со всеми международными правилами. Если Sinovac не будет соответствовать этим правилам, или любая другая вакцина не будет соответствовать, то ее в Украине не будет", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что первый контракт на поставку вакцины против COVID-19 Украина удалось подписать с производителем вакцины Sinovac.

В договоре прописано, что эффективность вакцины должна составлять не менее 70%.

Общая эффективность вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac составляет 78%, однако если учитывать легкие случаи без госпитализаций – она на уровне 50,4%.