А давайте відверто. Кіркоров - це те, що рано чи пізно мало статися з нами. Всі ці "посередині" та "просто перестать стрілять" вели нас до цієї миті. Рубікон перейдено. Адже ніхто тепер не може вдавати з себе патріота та одночасно ігнорувати повернення Бєдросовіча на українські екрани. Або трусики - або хрестик; або "не розганяйте зраду" - або Кіркоров після регулярних концертів в окупованому Криму поза претензіями СБУ.

Найкумедніше, що буквально сьогодні відписалася від Друзенко, який вирішив звинуватити Жадана у навіюванні хохло-культури радянського штибу. Мовляв, сучасніше потрібно бути, ширше. Тепер переживаю, як він бідолаха впорається із поясненням повернення Кіркорова в контексті осучаснення української культури.

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