Кипиани показал украинцам, как выглядит война на Донбассе символическим фото

Украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани поделился с подписчиками символическим фото со своей поездки на Донбасс. В нем отражена трагедия региона, часть которого уже семь лет живет в оккупации или под плотным огнем российских террористов.

Фотографией Кипиани поделился на личной странице в Facebook. "Фотоэтюд "Банальность зла в Станице Луганской", – коротко подписал ее журналист.

В кадре запечатлены металлические двери и стены гаража, полностью изрешеченные вражескими снарядами. Кроме того, крыша здания от постоянных обстрелов обвалилась.

В комментариях под заметкой украинцы выразили возмущение по поводу преступных действий страны-агрессора и ее наемников и поделились своими свидетельствами о бесчинствах оккупантов.

"Следы "русского мира". За все своя цена", "Никто не в состоянии отменить закон бумеранга – по ситуации в России видно, что скоро они сами почувствуют вкус горя и слез", "Жаль, что это никак не изменит их мировоззрение и они всегда будут представлять опасность для нас. Какая-то чума", "Знакомая жила в Станице Луганской, так "освободители" еще круче ей гараж отдрехтували – был, как решето, и без машины", "Вы, наверное, не видели фото украинских полей с ямами от российских "Градов" и дальнобойных пушек", – написали люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из военнослужащих ВСУ показал пулю вражеского снайпера, которая попала в него на Донбассе во время действия режима прекращения огня. Она прошла через руку воина и по его подбородку.