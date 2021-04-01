Кипиани показал карикатуру украинцев на Брежнева из-за заключения Стуса

Историк и журналист Вахтанг Кипиани показал раритетную карикатуру украинцев на генерального секретаря СССР Леонида Брежнева. Зарисовка посвящена плеяде украинских политзаключенных, среди которых был выдающийся поэт Василий Стус.

Фотографией иллюстрации автор поста поделился на личной странице в Facebook. Он отметил, что рисунок датирован 1973 годом.

"Какая крутая открытка Украинского конгрессового комитета Америки, 1973 год. На ключах на шее тюремщика Брежнева – имена политзаключенных: Стус, Ирина Стасив-Калинец, Осадчий, Мороз, Сверстюк, Шабатура, Лупынис, Юрий Шухевич", – написал историк.

Карикатура Украинского конгрессового комитета Америки на Леонида Брежнева Facebook Вахтанга Кипиани

Также на символических ключах на шее советского лидера можно заметить имена украинских литературоведов Ивана Дзюбы и Ивана Свитлычного, а также известного украинского политика, который отстаивал идею независимости, Вячеслава Чорновила.

В комментариях под заметкой пользователи поделились впечатлениями от таких сильных образов на рисунке и осудили советский режим за репрессии украинской интеллигенции с активной гражданской позицией.

"Ничего себе! Это фантастика. Болезненно, но как же тонко и точно", "А мы жили и ничего этого не знали в те времена", "Да, за занавесом", – сожалеют люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кипиани показал фото листовок, распространявшихся среди украинцев перед распадом СССР. В них с одной стороны людей призывали бороться за собственное независимое суверенное государство и не способствовать сохранению тоталитарной империи, а с другой – к образованию нового объединения с другими советскими странами.