Ким заявил о необходимости обеспечить жильем семьи ветеранов и павших воинов

Государство должно сделать все возможное, чтобы обеспечить жильем семьи ветеранов и павших защитников. Об этом заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в материале для lb.ua.

"Жилье для ветерана или семьи погибшего – это не квадратные метры, а ощущение стабильности. В 2025 году Николаевщина получила более 108 миллионов гривен компенсаций на жилье для защитников и их семей. Десятки семей наконец получили собственный дом, но этого, конечно, недостаточно – нужны постоянные и прогнозируемые государственные программы, а не жизнь от субвенции до субвенции. Без жилья нет нормальной ветеранской реинтеграции – это аксиома", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что сегодня в Украине насчитывается уже более 1,2 млн ветеранов и ветеранок, и эти цифры будут только расти.

"Ветераны – это значительная и важная часть нашего общества и будущего Украины. Вопрос поддержки ветеранов – не о благодарности на словах и не об отдельных решениях "под важную дату", а о долгосрочной системе, которая будет работать десятилетиями. Ее мы должны построить правильно – без повторения ошибок прошлого, когда люди после войны оставались один на один со своей болью, проблемами, ранениями и равнодушной государственной бюрократией", – подчеркнул глава ОВА.

По его убеждению, финансирование программ поддержки ветеранов – это инвестиция в устойчивость общества. Именно поэтому такие подходы следует закладывать и в общенациональные решения.

"Все это должно работать как единый маршрут: от возвращения с фронта или плена – к собственному дому, работе, сообществу и ощущение, что государство не исчезает после демобилизации, а остается рядом. Критерий эффективности здесь очень прост – получает ли защитник после завершения службы реальную точку опоры для нормальной жизни и развития. Мы должны это реализовать, потому что настоящая сила государства измеряется не количеством слов благодарности или наград, а тем, как оно демонстрирует свою ответственность перед теми, кто его защитил", – завершил Виталий Ким.